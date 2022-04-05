https://ria.ru/20220405/kvoty-1781980024.html

Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений

Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений - РИА Новости, 05.04.2022

Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений

Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений, сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T21:09

2022-04-05T21:09

2022-04-05T21:10

экономика

россия

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений, сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко."Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - говорится в сообщении.Абрамченко также подчеркнула необходимость на фоне ситуации на мировом рынке нарастить производство своих семян и племенной продукции и повысить их конкурентоспособность. Для этого выделят 5 миллиардов рублей на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.Всего на поддержку развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направят 153 миллиарда рублей. Данная стратегия развития должна быть утверждена до 1 июля этого года.Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) - 5,35 миллиона тонн. При этом таможенная подкомиссия правительства 31 марта одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ: принято решение об увеличении действующих квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений (на 231 и 466 тысяч тонн соответственно).

https://ria.ru/20220405/udobreniya-1781946900.html

https://ria.ru/20220405/agrarii-1781945153.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин