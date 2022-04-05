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Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений
Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений - РИА Новости, 05.04.2022
Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений
Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений, сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T21:09
2022-04-05T21:10
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений, сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко."Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - говорится в сообщении.Абрамченко также подчеркнула необходимость на фоне ситуации на мировом рынке нарастить производство своих семян и племенной продукции и повысить их конкурентоспособность. Для этого выделят 5 миллиардов рублей на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.Всего на поддержку развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направят 153 миллиарда рублей. Данная стратегия развития должна быть утверждена до 1 июля этого года.Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) - 5,35 миллиона тонн. При этом таможенная подкомиссия правительства 31 марта одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ: принято решение об увеличении действующих квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений (на 231 и 466 тысяч тонн соответственно).
https://ria.ru/20220405/udobreniya-1781946900.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
21:09 05.04.2022 (обновлено: 21:10 05.04.2022)
 
Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений

Президент Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений, сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - говорится в сообщении.
Абрамченко также подчеркнула необходимость на фоне ситуации на мировом рынке нарастить производство своих семян и племенной продукции и повысить их конкурентоспособность. Для этого выделят 5 миллиардов рублей на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.
Всего на поддержку развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направят 153 миллиарда рублей. Данная стратегия развития должна быть утверждена до 1 июля этого года.
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 17:39
Россия пока не будет переходить к лицензированию экспорта удобрений
Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.
Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) - 5,35 миллиона тонн. При этом таможенная подкомиссия правительства 31 марта одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ: принято решение об увеличении действующих квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений (на 231 и 466 тысяч тонн соответственно).
Посевные работы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 17:34
Путин: потребности российских аграриев должны быть в приоритете
 
ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир Путин
 
 
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