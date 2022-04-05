https://ria.ru/20220405/kvoty-1781980024.html
Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений
Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений - РИА Новости, 05.04.2022
Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений
Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений, сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T21:09
2022-04-05T21:09
2022-04-05T21:10
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104887/32/1048873231_0:201:3861:2373_1920x0_80_0_0_69b7e2cabd51a0828a0489eaeece9344.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений, сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко."Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - говорится в сообщении.Абрамченко также подчеркнула необходимость на фоне ситуации на мировом рынке нарастить производство своих семян и племенной продукции и повысить их конкурентоспособность. Для этого выделят 5 миллиардов рублей на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.Всего на поддержку развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направят 153 миллиарда рублей. Данная стратегия развития должна быть утверждена до 1 июля этого года.Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) - 5,35 миллиона тонн. При этом таможенная подкомиссия правительства 31 марта одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ: принято решение об увеличении действующих квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений (на 231 и 466 тысяч тонн соответственно).
https://ria.ru/20220405/udobreniya-1781946900.html
https://ria.ru/20220405/agrarii-1781945153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104887/32/1048873231_215:0:3647:2574_1920x0_80_0_0_57031bd42361613e3304ea99ce099641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
21:09 05.04.2022 (обновлено: 21:10 05.04.2022)
Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений
Президент Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений, сообщила в Telegram
-канале вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - говорится в сообщении.
Абрамченко также подчеркнула необходимость на фоне ситуации на мировом рынке нарастить производство своих семян и племенной продукции и повысить их конкурентоспособность. Для этого выделят 5 миллиардов рублей на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.
Всего на поддержку развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направят 153 миллиарда рублей. Данная стратегия развития должна быть утверждена до 1 июля этого года.
Россия
с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС
азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом
. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.
Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) - 5,35 миллиона тонн. При этом таможенная подкомиссия правительства 31 марта одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ: принято решение об увеличении действующих квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений (на 231 и 466 тысяч тонн соответственно).