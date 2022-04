https://ria.ru/20220405/kusturica-1781884996.html

Московский концерт Эмира Кустурицы не состоится

Выступление Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra в московском концертном зале "ГЛАВCLUB" отменили. Об этом сообщается на сайте площадки. РИА Новости, 05.04.2022

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выступление Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra в московском концертном зале "ГЛАВCLUB" отменили. Об этом сообщается на сайте площадки. Шоу входило в прощальный тур. Выступление было запланировано на 20 мая. Причина изменений в графике не называется. "Прославленный маэстро, для которого музыка была долгое время не менее важным занятием чем создание фильмов, решил в ближайшее время посвятить себя только кинематографу", — говорится на сайте "ГЛАВCLUB". Сербская фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra существовала под разными названиями с 1978-х годов. Знаменитый режиссер присоединился к ней в 1986 году.

