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Московский концерт Эмира Кустурицы не состоится - РИА Новости, 05.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220405/kusturica-1781884996.html
Московский концерт Эмира Кустурицы не состоится
Московский концерт Эмира Кустурицы не состоится - РИА Новости, 05.04.2022
Московский концерт Эмира Кустурицы не состоится
Выступление Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra в московском концертном зале "ГЛАВCLUB" отменили. Об этом сообщается на сайте площадки. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:02
2022-04-05T15:02
культура
новости культуры
эмир кустурица
музыка
кино и сериалы
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выступление Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra в московском концертном зале "ГЛАВCLUB" отменили. Об этом сообщается на сайте площадки. Шоу входило в прощальный тур. Выступление было запланировано на 20 мая. Причина изменений в графике не называется. "Прославленный маэстро, для которого музыка была долгое время не менее важным занятием чем создание фильмов, решил в ближайшее время посвятить себя только кинематографу", — говорится на сайте "ГЛАВCLUB". Сербская фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra существовала под разными названиями с 1978-х годов. Знаменитый режиссер присоединился к ней в 1986 году.
https://ria.ru/20220325/kusturica-1780024535.html
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новости культуры, эмир кустурица, музыка, кино и сериалы
15:02 05.04.2022
 
Московский концерт Эмира Кустурицы не состоится

Концерт Эмира Кустурицы 20 мая в московском концертном зале "ГЛАВCLUB" отменен

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица на церемонии открытия международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня"
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица на церемонии открытия международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выступление Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra в московском концертном зале "ГЛАВCLUB" отменили. Об этом сообщается на сайте площадки.
Шоу входило в прощальный тур. Выступление было запланировано на 20 мая. Причина изменений в графике не называется.
"Прославленный маэстро, для которого музыка была долгое время не менее важным занятием чем создание фильмов, решил в ближайшее время посвятить себя только кинематографу", — говорится на сайте "ГЛАВCLUB".
Сербская фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra существовала под разными названиями с 1978-х годов. Знаменитый режиссер присоединился к ней в 1986 году.
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