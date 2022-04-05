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На курортах Краснодарского края забронирована уже половина номеров на лето
На курортах Краснодарского края забронирована уже половина номеров на лето - РИА Новости, 05.04.2022
На курортах Краснодарского края забронирована уже половина номеров на лето
Более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье Кубани уже забронировано на летний период, что позволяет рассчитывать на увеличение турпотока,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:07
2022-04-05T14:07
2022-04-05T14:07
туризм
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КРАСНОДАР, 5 апр – РИА Новости. Более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье Кубани уже забронировано на летний период, что позволяет рассчитывать на увеличение турпотока, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Губернатор также отметил, что приоритетом для властей региона остается обеспечение комфорта и безопасности жителей и гостей края, для чего с 1 мая и на протяжении всего летнего сезона будет работать соответствующий штаб.По его словам, главная задача, чтобы туристы не чувствовали разницу между отдыхом за границей и на наших курортах. "Все, кто побывал у нас, должны захотеть вернуться обратно. Для этого мы ежегодно работаем над расширением спектра предлагаемых услуг, развитием комплексного отдыха, в том числе по системе "все включено", – добавил он.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, черное море, азовское море
На курортах Краснодарского края забронирована уже половина номеров на лето
На курортах Кубани летом ожидают роста турпотока, уже забронирована половина номеров
КРАСНОДАР, 5 апр – РИА Новости. Более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье Кубани уже забронировано на летний период, что позволяет рассчитывать на увеличение турпотока, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Традиционно высокий курортный сезон в Краснодарском крае стартует в мае. Мы ожидаем увеличение туристического потока. Уже сейчас на летний период забронировано более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье и около 30 процентов – на Азовском", – написал Кондратьев в своем Телеграм-канале.
Губернатор также отметил, что приоритетом для властей региона остается обеспечение комфорта и безопасности жителей и гостей края, для чего с 1 мая и на протяжении всего летнего сезона будет работать соответствующий штаб.
По его словам, главная задача, чтобы туристы не чувствовали разницу между отдыхом за границей и на наших курортах. "Все, кто побывал у нас, должны захотеть вернуться обратно. Для этого мы ежегодно работаем над расширением спектра предлагаемых услуг, развитием комплексного отдыха, в том числе по системе "все включено", – добавил он.