"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Студенты российских вузов примут участие в исторической программе-квесте "Хранители будущего", которая пройдет 1-10 апреля и 1-10 октября на Куликовом поле и откроет цикл мероприятий по подготовке празднования 650-летия Куликовской битвы в 2030 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
"Акция "Хранители Будущего" – это уникальная возможность проверить и углубить свои знания по истории России, приобщиться к бесценному культурному наследию народов нашей страны. Это – демонстрация сплоченности российского студенчества перед лицом суровых испытаний, выпавших на долю нашей Родины, ее народа", – рассказал доктор исторических наук, профессор, заведующий Музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом Олег Вронский.
По замыслу организаторов, участники программы-квеста "Хранители будущего" на протяжении двух дней будут знакомиться с историей России при помощи познавательных экскурсий и насыщенной интерактивной программы.
Студенческие команды посетят Куликово поле – Первое ратное поле России и музейные объекты, расположенные на его территории: Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в с. Монастырщино, Мемориал на Красном холме, Конный двор в с. Монастырщино и Музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
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"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
2 из 4
"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
3 из 4
"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
4 из 4
"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
1 из 4
"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
2 из 4
"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
3 из 4
"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
4 из 4
"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово Поле" / Роман Солопов
Чтобы попасть в программу, студенты должны пройти внутривузовский отборочный конкурс, посвященный эпохе Русского средневековья и Куликовской битвы.
Память о ключевых событиях русской истории важно не только бережно сохранять, но и передавать будущим поколениям, отметил доктор исторических наук, заведующий кафедры истории и историко-культурного наследия Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Денис Ляпин.
"Куликовская битва была поворотным событием на пути развития российской государственности. Память о ней священна и наш общий долг оказывать поддержку инициативам подобного рода", – сообщил он.
Сотрудничество университета с музеями и проведение экскурсий, экскурсионных программ, квестов и викторин, создание гуманитарной среды – важное условие качества подготовки специалистов в техническом вузе, отметила доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедры истории НИЯУ МИФИ Вера Македонская.
29 октября 2021, 11:00Куликово поле: вопросы и ответыКуликово поле. Как "откапывают" историческую правдуЦельная историческая картина собирается по кусочкам - из отдельных, частных историй. Ярче всего такие маленькие истории иллюстрируют клады: личные ценности, которые кто-то однажды закопал в землю - но так и не смог за ними вернуться. Как клады ремесленников, воинов, торговцев и хозяек связывают воедино историю народов, континентов и тысячелетий?
"Перед нами стоит задача воспитать новое поколение творческой научно-технической интеллигенции, осознающее цивилизационную самобытность России и гордящееся ею", – рассказала она.
Акция "Хранители будущего" – это добрая историческая традиция, которая объединяет студентов всего Центрального федерального округа, и посвящение в хранители будущего остается одним из ключевых событий в жизни факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого, сообщил РИА Новости ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Константин Подрезов.
"Мы понимаем, как важно хранить историческую правду и проносить ее через поколения. Именно поэтому наши студенты охотно отправятся на ближайший весенний заезд, чтобы прикоснуться к истории и стать ее частью", – добавил он.
Организатор акции – Государственный музей-заповедник "Куликово поле" при поддержке Министерства просвещения России и Совета Минобрнауки России по реализации государственной молодежной политики. Генеральный информационный партнер – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
7 октября 2021, 08:00Религия"Костей не нашли". Ученые развеяли главные мифы о Куликовской битве