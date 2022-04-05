https://ria.ru/20220405/kulikovo_pole-1781691239.html

"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю

"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю - РИА Новости, 05.04.2022

"Хранители будущего": на Куликовом поле пройдет "битва" за историю

Студенты российских вузов примут участие в исторической программе-квесте "Хранители будущего", которая пройдет 1-10 апреля и 1-10 октября на Куликовом поле и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:00

2022-04-05T09:00

2022-04-05T09:00

социальный навигатор

россия

общество

куликово поле (заповедник)

тула

вузы

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Студенты российских вузов примут участие в исторической программе-квесте "Хранители будущего", которая пройдет 1-10 апреля и 1-10 октября на Куликовом поле и откроет цикл мероприятий по подготовке празднования 650-летия Куликовской битвы в 2030 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".По замыслу организаторов, участники программы-квеста "Хранители будущего" на протяжении двух дней будут знакомиться с историей России при помощи познавательных экскурсий и насыщенной интерактивной программы.Студенческие команды посетят Куликово поле – Первое ратное поле России и музейные объекты, расположенные на его территории: Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в с. Монастырщино, Мемориал на Красном холме, Конный двор в с. Монастырщино и Музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом.Чтобы попасть в программу, студенты должны пройти внутривузовский отборочный конкурс, посвященный эпохе Русского средневековья и Куликовской битвы.Память о ключевых событиях русской истории важно не только бережно сохранять, но и передавать будущим поколениям, отметил доктор исторических наук, заведующий кафедры истории и историко-культурного наследия Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Денис Ляпин."Куликовская битва была поворотным событием на пути развития российской государственности. Память о ней священна и наш общий долг оказывать поддержку инициативам подобного рода", – сообщил он.Сотрудничество университета с музеями и проведение экскурсий, экскурсионных программ, квестов и викторин, создание гуманитарной среды – важное условие качества подготовки специалистов в техническом вузе, отметила доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедры истории НИЯУ МИФИ Вера Македонская."Перед нами стоит задача воспитать новое поколение творческой научно-технической интеллигенции, осознающее цивилизационную самобытность России и гордящееся ею", – рассказала она.Акция "Хранители будущего" – это добрая историческая традиция, которая объединяет студентов всего Центрального федерального округа, и посвящение в хранители будущего остается одним из ключевых событий в жизни факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого, сообщил РИА Новости ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Константин Подрезов."Мы понимаем, как важно хранить историческую правду и проносить ее через поколения. Именно поэтому наши студенты охотно отправятся на ближайший весенний заезд, чтобы прикоснуться к истории и стать ее частью", – добавил он.Организатор акции – Государственный музей-заповедник "Куликово поле" при поддержке Министерства просвещения России и Совета Минобрнауки России по реализации государственной молодежной политики. Генеральный информационный партнер – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211029/klady-1756721926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, россия, общество, куликово поле (заповедник), тула, вузы, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"