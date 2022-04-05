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Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
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Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов
Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 05.04.2022
Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов
Минздрав Кубы сообщил об отмене всех санитарных требований для самостоятельных путешественников с 6 апреля, сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для въезда... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:50
2022-04-05T12:50
туризм
новости - туризм
стамбул
куба
гавана
коронавирус covid-19
пцр-тест
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минздрав Кубы сообщил об отмене всех санитарных требований для самостоятельных путешественников с 6 апреля, сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для въезда больше не понадобятся, сообщает АТОР.В январе этого года власти освободили от предъявления ковид-документов пакетных туристов, теперь эта мера распространится на всех остальных. Причина ослабления ограничений — улучшение эпидемиологической ситуации.Для въезда иностранцам, в том числе россиянам, больше не нужны никакие справки, из обязательных требований сохраняется только масочный режим. Однако уточняется, что по прибытии путешественников все же могут отправить на выборочное тестирование на коронавирус.Прямых рейсов из России на Кубу сейчас нет: добраться до Гаваны можно с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билета стартует от 218 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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новости - туризм, стамбул, куба, гавана, коронавирус covid-19, пцр-тест, сертификат о вакцинации, туризм, россия, туристы, авиабилеты
12:50 05.04.2022
 
Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов

Куба отменит тесты и справки для самостоятельных путешественников с 6 апреля

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минздрав Кубы сообщил об отмене всех санитарных требований для самостоятельных путешественников с 6 апреля, сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для въезда больше не понадобятся, сообщает АТОР.
В январе этого года власти освободили от предъявления ковид-документов пакетных туристов, теперь эта мера распространится на всех остальных. Причина ослабления ограничений — улучшение эпидемиологической ситуации.
Для въезда иностранцам, в том числе россиянам, больше не нужны никакие справки, из обязательных требований сохраняется только масочный режим. Однако уточняется, что по прибытии путешественников все же могут отправить на выборочное тестирование на коронавирус.
Прямых рейсов из России на Кубу сейчас нет: добраться до Гаваны можно с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билета стартует от 218 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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