https://ria.ru/20220405/kuba-1781866453.html

Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов

Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 05.04.2022

Куба отменяет все ковидные ограничения для туристов

Минздрав Кубы сообщил об отмене всех санитарных требований для самостоятельных путешественников с 6 апреля, сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для въезда... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:50

2022-04-05T12:50

2022-04-05T12:50

туризм

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стамбул

куба

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коронавирус covid-19

пцр-тест

сертификат о вакцинации

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минздрав Кубы сообщил об отмене всех санитарных требований для самостоятельных путешественников с 6 апреля, сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для въезда больше не понадобятся, сообщает АТОР.В январе этого года власти освободили от предъявления ковид-документов пакетных туристов, теперь эта мера распространится на всех остальных. Причина ослабления ограничений — улучшение эпидемиологической ситуации.Для въезда иностранцам, в том числе россиянам, больше не нужны никакие справки, из обязательных требований сохраняется только масочный режим. Однако уточняется, что по прибытии путешественников все же могут отправить на выборочное тестирование на коронавирус.Прямых рейсов из России на Кубу сейчас нет: добраться до Гаваны можно с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билета стартует от 218 тысяч рублей с человека в одну сторону.

https://ria.ru/20220404/turizm-1781721863.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, стамбул, куба, гавана, коронавирус covid-19, пцр-тест, сертификат о вакцинации, туризм, россия, туристы, авиабилеты