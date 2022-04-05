https://ria.ru/20220405/kredity-1781862492.html

Власти Подмосковья поддержат МСП льготными кредитами

Власти Подмосковья поддержат МСП льготными кредитами - РИА Новости, 05.04.2022

Власти Подмосковья поддержат МСП льготными кредитами

Власти Московской области планируют поддержать льготными кредитами предприятия малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:33

2022-04-05T12:33

2022-04-05T12:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

кредит

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Власти Московской области планируют поддержать льготными кредитами предприятия малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Она добавила, что ставки по программам зависят от сферы деятельности субъекта МСП, залоговых условий и других параметров. Так, начинающие предприниматели могут воспользоваться кредитом по ставке 9%. Беззалоговый заем можно получить по ставке 18% годовых, а предпринимателям, ведущим деятельность в удаленных городских округах и в социальной сфере, доступны кредиты по ставке всего 2% годовых.

https://ria.ru/20220401/kreditovanie-1781262501.html

московская область (подмосковье)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, кредит