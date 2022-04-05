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Власти Подмосковья поддержат МСП льготными кредитами
Власти Подмосковья поддержат МСП льготными кредитами - РИА Новости, 05.04.2022
Власти Подмосковья поддержат МСП льготными кредитами
Власти Московской области планируют поддержать льготными кредитами предприятия малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:33
2022-04-05T12:33
2022-04-05T12:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
кредит
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Власти Московской области планируют поддержать льготными кредитами предприятия малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Она добавила, что ставки по программам зависят от сферы деятельности субъекта МСП, залоговых условий и других параметров. Так, начинающие предприниматели могут воспользоваться кредитом по ставке 9%. Беззалоговый заем можно получить по ставке 18% годовых, а предпринимателям, ведущим деятельность в удаленных городских округах и в социальной сфере, доступны кредиты по ставке всего 2% годовых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, кредит
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Власти Московской области планируют поддержать льготными кредитами предприятия малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В Московском областном фонде микрофинансирования работают 9 кредитных программ, которыми могут воспользоваться подмосковные предприниматели. Так, МСП региона могут получить до 5 миллионов рублей по ставкам от 2% годовых на срок до 3 лет. Отдельная программа создана для самозанятых Подмосковья
— им доступен заем до 500 тысяч рублей по ставке 9% годовых, - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что ставки по программам зависят от сферы деятельности субъекта МСП, залоговых условий и других параметров. Так, начинающие предприниматели могут воспользоваться кредитом по ставке 9%. Беззалоговый заем можно получить по ставке 18% годовых, а предпринимателям, ведущим деятельность в удаленных городских округах и в социальной сфере, доступны кредиты по ставке всего 2% годовых.