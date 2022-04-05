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МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей - РИА Новости, 05.04.2022
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МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей
МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей - РИА Новости, 05.04.2022
МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), запустил новый продукт льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:44
2022-04-05T15:44
корпорация мсп
мсп банк
россия
петр засельский
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), запустил новый продукт льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Кредитный продукт "Экспресс-Инвест" стартовал в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. По ее условиям средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13,5%, малый и микробизнес - 15%. Размер кредита - от 3 до 10 миллионов рублей.Банк, как участник "зонтичной" программы, выдает кредиты под поручительство Корпорации МСП. Оформление поручительства произойдет автоматически.Одно из преимуществ новинки - возможность оформления кредита полностью онлайн из любой точки России. Срок рассмотрения заявки, без учета оформления залогового обеспечения, составит 72 часа при минимальном пакете документов с залоговым обеспечением в виде приобретаемого имущества. Финансовую поддержку на таких условиях могут получить субъекты МСП с организационно-правовой формой ООО и ИП.Заявки на все кредитные продукты МСП Банка можно подать дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи.
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корпорация мсп, мсп банк, россия, петр засельский, новости компаний - экономика
15:44 05.04.2022
 

МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), запустил новый продукт льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Кредитный продукт "Экспресс-Инвест" стартовал в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. По ее условиям средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13,5%, малый и микробизнес - 15%. Размер кредита - от 3 до 10 миллионов рублей.
Банк, как участник "зонтичной" программы, выдает кредиты под поручительство Корпорации МСП. Оформление поручительства произойдет автоматически.
"Сегодня мы начали принимать заявки на инвестиционные кредиты для малых и средних предприятий в рамках программы Корпорации МСП. Она продлится до конца 2022 года, а полученные средства могут быть направлены на инвестиционные цели, например, приобретение оборудования или транспортных средств", – пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Вывеска МСП Банка
7 февраля, 12:00
Заявку на кредит МСП Банка можно подать на Цифровой платформе МСП
Одно из преимуществ новинки - возможность оформления кредита полностью онлайн из любой точки России. Срок рассмотрения заявки, без учета оформления залогового обеспечения, составит 72 часа при минимальном пакете документов с залоговым обеспечением в виде приобретаемого имущества. Финансовую поддержку на таких условиях могут получить субъекты МСП с организационно-правовой формой ООО и ИП.
Заявки на все кредитные продукты МСП Банка можно подать дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи.
 
Корпорация МСПМСП БанкРоссияПетр ЗасельскийНовости компаний - Экономика
 
 
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