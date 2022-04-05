МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), запустил новый продукт льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Кредитный продукт "Экспресс-Инвест" стартовал в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. По ее условиям средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13,5%, малый и микробизнес - 15%. Размер кредита - от 3 до 10 миллионов рублей.
Банк, как участник "зонтичной" программы, выдает кредиты под поручительство Корпорации МСП. Оформление поручительства произойдет автоматически.
"Сегодня мы начали принимать заявки на инвестиционные кредиты для малых и средних предприятий в рамках программы Корпорации МСП. Она продлится до конца 2022 года, а полученные средства могут быть направлены на инвестиционные цели, например, приобретение оборудования или транспортных средств", – пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Одно из преимуществ новинки - возможность оформления кредита полностью онлайн из любой точки России. Срок рассмотрения заявки, без учета оформления залогового обеспечения, составит 72 часа при минимальном пакете документов с залоговым обеспечением в виде приобретаемого имущества. Финансовую поддержку на таких условиях могут получить субъекты МСП с организационно-правовой формой ООО и ИП.
Заявки на все кредитные продукты МСП Банка можно подать дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи.