https://ria.ru/20220405/kreditprodukt-1781911978.html

МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей

МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей - РИА Новости, 05.04.2022

МСП Банк запустил новый кредитный продукт для предпринимателей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), запустил новый продукт льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:44

2022-04-05T15:44

2022-04-05T15:44

корпорация мсп

мсп банк

россия

петр засельский

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), запустил новый продукт льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Кредитный продукт "Экспресс-Инвест" стартовал в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. По ее условиям средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13,5%, малый и микробизнес - 15%. Размер кредита - от 3 до 10 миллионов рублей.Банк, как участник "зонтичной" программы, выдает кредиты под поручительство Корпорации МСП. Оформление поручительства произойдет автоматически.Одно из преимуществ новинки - возможность оформления кредита полностью онлайн из любой точки России. Срок рассмотрения заявки, без учета оформления залогового обеспечения, составит 72 часа при минимальном пакете документов с залоговым обеспечением в виде приобретаемого имущества. Финансовую поддержку на таких условиях могут получить субъекты МСП с организационно-правовой формой ООО и ИП.Заявки на все кредитные продукты МСП Банка можно подать дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи.

https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, россия, петр засельский, новости компаний - экономика