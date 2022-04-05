https://ria.ru/20220405/kostroma-1781844165.html

В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z

В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z - РИА Новости, 05.04.2022

В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z

Костромские полицейские задержали пьяного москвича, повредившего световую инсталляцию в виде буквы Z, установленную в поддержку спецоперации на Украине,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:19

2022-04-05T11:19

2022-04-05T11:24

происшествия

украина

россия

кострома

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Костромские полицейские задержали пьяного москвича, повредившего световую инсталляцию в виде буквы Z, установленную в поддержку спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области."Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении инсталляции в виде буквы Z, установленной в центре города в поддержку специальной военной операции Российской Федерации на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленника выявили с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 51-летний москвич, он был пьян и действовал из хулиганских побуждений.Мужчину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, сейчас решается вопрос о его привлечении к ответственности.Администрация Костромы установила конструкцию из металла и пластика в Сусанинском сквере 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Накануне о помощи в поимке виновника инцидента попросили власти города.Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции.

https://ria.ru/20220404/vandalizm-1781704494.html

https://ria.ru/20220321/shtraf-1779285935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, россия, кострома