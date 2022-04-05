Рейтинг@Mail.ru
В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/kostroma-1781844165.html
В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z
В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z - РИА Новости, 05.04.2022
В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z
Костромские полицейские задержали пьяного москвича, повредившего световую инсталляцию в виде буквы Z, установленную в поддержку спецоперации на Украине,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:19
2022-04-05T11:24
происшествия
украина
россия
кострома
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781844313_0:156:902:663_1920x0_80_0_0_eb22e138fbc55a469963dfb567551e24.png
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Костромские полицейские задержали пьяного москвича, повредившего световую инсталляцию в виде буквы Z, установленную в поддержку спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области."Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении инсталляции в виде буквы Z, установленной в центре города в поддержку специальной военной операции Российской Федерации на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленника выявили с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 51-летний москвич, он был пьян и действовал из хулиганских побуждений.Мужчину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, сейчас решается вопрос о его привлечении к ответственности.Администрация Костромы установила конструкцию из металла и пластика в Сусанинском сквере 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Накануне о помощи в поимке виновника инцидента попросили власти города.Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции.
https://ria.ru/20220404/vandalizm-1781704494.html
https://ria.ru/20220321/shtraf-1779285935.html
украина
россия
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781844313_75:111:821:670_1920x0_80_0_0_f5f4bd96b8ce37104dca915474a9fc29.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, кострома
11:19 05.04.2022 (обновлено: 11:24 05.04.2022)
 
В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z

В Костроме задержали пьяного москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z

© УМВД России по Костромской областиМомент повреждения световой инсталляции в Костроме. Кадр видео
Момент повреждения световой инсталляции в Костроме. Кадр видео
© УМВД России по Костромской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Костромские полицейские задержали пьяного москвича, повредившего световую инсталляцию в виде буквы Z, установленную в поддержку спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области.
"Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении инсталляции в виде буквы Z, установленной в центре города в поддержку специальной военной операции Российской Федерации на Украине", - говорится в сообщении.
Сквер Ивана Сусанина в Костроме, где была установлена конструкция в виде буквы Z - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 15:25
Власти Костромы попросили найти тех, кто повалил фигуру в виде буквы Z
Отмечается, что злоумышленника выявили с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 51-летний москвич, он был пьян и действовал из хулиганских побуждений.
Мужчину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, сейчас решается вопрос о его привлечении к ответственности.
Администрация Костромы установила конструкцию из металла и пластика в Сусанинском сквере 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Накануне о помощи в поимке виновника инцидента попросили власти города.
Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 15:25
В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z
 
ПроисшествияУкраинаРоссияКострома
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала