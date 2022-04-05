https://ria.ru/20220405/koronavirus-1781840370.html

В России за сутки госпитализировали 4288 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4288 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.04.2022

В России за сутки госпитализировали 4288 пациентов с COVID-19

Более 4,2 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 172,9% больше, чем за предыдущие сутки, сообщили во вторник журналистам в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:04

2022-04-05T11:04

2022-04-05T11:04

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 4,2 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 172,9% больше, чем за предыдущие сутки, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 5 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4 288 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 172,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 76 регионах, снижение - в девяти.Более 13,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 316 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 37 459 человек или на 14% больше по сравнению с 4 апреля."Выявлено 13 947 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 316 человек", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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