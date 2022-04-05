https://ria.ru/20220405/koronavirus-1781832302.html
В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19
В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.04.2022
В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю зарегистрирован в трех регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:27
2022-04-05T10:27
2022-04-05T10:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю зарегистрирован в трех регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах",- говорится в сообщении.Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким, актуальный показатель заболеваемости по-прежнему превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20220405/stels-omikron-1781829333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия
10:27 05.04.2022 (обновлено: 10:30 05.04.2022)
В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор выявил рост заболеваемости COVID-19 в трех регионах