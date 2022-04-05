https://ria.ru/20220405/koronavirus-1781832302.html

В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19

В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.04.2022

В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю зарегистрирован в трех регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:27

2022-04-05T10:27

2022-04-05T10:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251488_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_bad627b417fc75c4ff6375c8cd78e159.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю зарегистрирован в трех регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах",- говорится в сообщении.Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким, актуальный показатель заболеваемости по-прежнему превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20220405/stels-omikron-1781829333.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия