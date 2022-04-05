https://ria.ru/20220405/korchagin-1781916675.html

Умер профессор Московской консерватории Александр Корчагин

Умер профессор Московской консерватории Александр Корчагин - РИА Новости, 05.04.2022

Умер профессор Московской консерватории Александр Корчагин

Народный артист России, виолончелист Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Московской консерватории. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:25

2022-04-05T16:25

2022-04-05T16:25

культура

новости культуры

московская консерватория имени п. и. чайковского

музыка

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Народный артист России, виолончелист Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Московской консерватории.О дате и времени панихиды будет объявлено дополнительно.Корчагин родился 11 июня 1945 года в Москве. Получил музыкальное образование в Московской консерватории. Он — один из основателей всемирно известного Государственного квартета имени Шостаковича.

https://ria.ru/20220405/yakovleva-1781883757.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, московская консерватория имени п. и. чайковского, музыка