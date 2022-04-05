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Умер профессор Московской консерватории Александр Корчагин - РИА Новости, 05.04.2022
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Культура
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Умер профессор Московской консерватории Александр Корчагин
Умер профессор Московской консерватории Александр Корчагин - РИА Новости, 05.04.2022
Умер профессор Московской консерватории Александр Корчагин
Народный артист России, виолончелист Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Московской консерватории. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:25
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культура
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музыка
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Народный артист России, виолончелист Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Московской консерватории.О дате и времени панихиды будет объявлено дополнительно.Корчагин родился 11 июня 1945 года в Москве. Получил музыкальное образование в Московской консерватории. Он — один из основателей всемирно известного Государственного квартета имени Шостаковича.
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новости культуры, московская консерватория имени п. и. чайковского, музыка
16:25 05.04.2022
 
Умер профессор Московской консерватории Александр Корчагин

Профессор Московской консерватории Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Fotolia / Jozsitoeroe
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Народный артист России, виолончелист Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Московской консерватории.

"Ректорат с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 апреля народного артиста России, профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Александра Александровича Корчагина", — говорится в публикации.

О дате и времени панихиды будет объявлено дополнительно.
Корчагин родился 11 июня 1945 года в Москве. Получил музыкальное образование в Московской консерватории. Он — один из основателей всемирно известного Государственного квартета имени Шостаковича.
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