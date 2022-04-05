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В Севастополе задержали мужчин, которые прокалывали колеса машин с буквой Z - РИА Новости, 05.04.2022
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В Севастополе задержали мужчин, которые прокалывали колеса машин с буквой Z
В Севастополе задержали мужчин, которые прокалывали колеса машин с буквой Z - РИА Новости, 05.04.2022
В Севастополе задержали мужчин, которые прокалывали колеса машин с буквой Z
В Севастополе задержали двух человек, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z, при обыске у них найдена нацистская атрибутика. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:46
2022-04-05T16:50
происшествия
ирина волк
украина
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. В Севастополе задержали двух человек, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z, при обыске у них найдена нацистская атрибутика."Задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления – ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Кроме того, полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.По ее словам, полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемые задержаны. Спецоперация проводилась совместно с ФСБ.В свою очередь источник в правоохранительных структурах региона сообщил РИА Новости, что задержанные прокалывали в городе шины на колесах автомобилей с буквой Z.Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации по демилитаризации Украины, стали неофициальными символами поддержки операции.
https://ria.ru/20220405/kostroma-1781844165.html
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Задержание двух подозреваемых в прокалывании шин автомобилей с буквой Z
В Севастополе задержали двух человек, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z, при обыске у них найдена нацистская атрибутика.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ирина волк, украина, севастополь
14:46 05.04.2022 (обновлено: 16:50 05.04.2022)
 
В Севастополе задержали мужчин, которые прокалывали колеса машин с буквой Z

В Севастополе задержали двух мужчин, которые прокалывали колеса автомобилей с буквой Z

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. В Севастополе задержали двух человек, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z, при обыске у них найдена нацистская атрибутика.
"Задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления – ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Кроме того, полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
По ее словам, полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемые задержаны. Спецоперация проводилась совместно с ФСБ.
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В свою очередь источник в правоохранительных структурах региона сообщил РИА Новости, что задержанные прокалывали в городе шины на колесах автомобилей с буквой Z.
Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации по демилитаризации Украины, стали неофициальными символами поддержки операции.
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