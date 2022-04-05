https://ria.ru/20220405/khristianstvo-1781861602.html

Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк

Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк - РИА Новости, 05.04.2022

Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк

Запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) станет "очень опасным шагом" и приедет к новым гонениям христиан, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:30

2022-04-05T12:30

2022-04-05T12:30

религия

петр порошенко

украина

московская патриархия

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

религия

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) станет "очень опасным шагом" и приедет к новым гонениям христиан, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны националистов. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви (РПЦ) заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния."Если власти Украины одобрят данный законопроект, это станет началом нового гонения церкви, очень похожим на преследования христиан в первые века нашей эры. Это очень опасный момент, и я опасаюсь, что мы станем свидетелями новых преследований за веру," - сказал митрополит Марк.Иерарх подчеркнул, что законопроект направлен против УПЦ, единственной канонической церкви на Украине, которая является абсолютно независимой и пользуется полной автономией в рамках Московской Патриархии."Мы видим попытки убить, уничтожить, полностью искоренить Украинскую Православную Церковь, и оставить Украину людям, которые живут вне Православной Церкви", сказал он.Митрополит также предупредил, что принятие законопроекта станет "серьезным подрывом церковной жизни" в стране.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского Патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220310/ugroza-1777548256.html

https://ria.ru/20220330/upts-1780776778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петр порошенко, украина, московская патриархия, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, религия, в мире