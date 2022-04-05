Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк
Русская Православная Церковь Заграницей: запрет УПЦ приведет к гонениям христиан
Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) станет "очень опасным шагом" и приедет к новым гонениям христиан, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк.
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны националистов. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви (РПЦ) заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
"Если власти Украины одобрят данный законопроект, это станет началом нового гонения церкви, очень похожим на преследования христиан в первые века нашей эры. Это очень опасный момент, и я опасаюсь, что мы станем свидетелями новых преследований за веру," - сказал митрополит Марк.
Иерарх подчеркнул, что законопроект направлен против УПЦ, единственной канонической церкви на Украине, которая является абсолютно независимой и пользуется полной автономией в рамках Московской Патриархии.
"Мы видим попытки убить, уничтожить, полностью искоренить Украинскую Православную Церковь, и оставить Украину людям, которые живут вне Православной Церкви", сказал он.
Митрополит также предупредил, что принятие законопроекта станет "серьезным подрывом церковной жизни" в стране.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского Патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.