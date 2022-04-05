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Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк - РИА Новости, 05.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220405/khristianstvo-1781861602.html
Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк
Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк - РИА Новости, 05.04.2022
Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк
Запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) станет "очень опасным шагом" и приедет к новым гонениям христиан, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:30
2022-04-05T12:30
религия
петр порошенко
украина
московская патриархия
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
религия
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) станет "очень опасным шагом" и приедет к новым гонениям христиан, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны националистов. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви (РПЦ) заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния."Если власти Украины одобрят данный законопроект, это станет началом нового гонения церкви, очень похожим на преследования христиан в первые века нашей эры. Это очень опасный момент, и я опасаюсь, что мы станем свидетелями новых преследований за веру," - сказал митрополит Марк.Иерарх подчеркнул, что законопроект направлен против УПЦ, единственной канонической церкви на Украине, которая является абсолютно независимой и пользуется полной автономией в рамках Московской Патриархии."Мы видим попытки убить, уничтожить, полностью искоренить Украинскую Православную Церковь, и оставить Украину людям, которые живут вне Православной Церкви", сказал он.Митрополит также предупредил, что принятие законопроекта станет "серьезным подрывом церковной жизни" в стране.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского Патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20220310/ugroza-1777548256.html
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петр порошенко, украина, московская патриархия, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, религия, в мире
12:30 05.04.2022
 
Запрет УПЦ приведет к гонениям христиан, заявил митрополит Германский Марк

Русская Православная Церковь Заграницей: запрет УПЦ приведет к гонениям христиан

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСобор Покрова Божией Матери в Мариуполе
Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) станет "очень опасным шагом" и приедет к новым гонениям христиан, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк.
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви со стороны националистов. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви (РПЦ) заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:24Религия
В РПЦ считают угрозу клиру УПЦ реальной, сообщил источник
"Если власти Украины одобрят данный законопроект, это станет началом нового гонения церкви, очень похожим на преследования христиан в первые века нашей эры. Это очень опасный момент, и я опасаюсь, что мы станем свидетелями новых преследований за веру," - сказал митрополит Марк.
Иерарх подчеркнул, что законопроект направлен против УПЦ, единственной канонической церкви на Украине, которая является абсолютно независимой и пользуется полной автономией в рамках Московской Патриархии.
"Мы видим попытки убить, уничтожить, полностью искоренить Украинскую Православную Церковь, и оставить Украину людям, которые живут вне Православной Церкви", сказал он.
Митрополит также предупредил, что принятие законопроекта станет "серьезным подрывом церковной жизни" в стране.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского Патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Киев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 00:33Религия
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ
 
РелигияПетр ПорошенкоУкраинаМосковская ПатриархияУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатСитуация вокруг УПЦРелигияВ мире
 
 
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