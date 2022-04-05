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ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России - РИА Новости, 05.04.2022
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ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России
ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России - РИА Новости, 05.04.2022
ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России
Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщает, что во вторник Еврокомиссия предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:13
2022-04-05T20:58
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщает, что во вторник Еврокомиссия предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России.Помимо этого, будут предложены новые санкции против российских предпринимателей и членов их семей.Издание уточняет, что предложения должны быть одобрены 27 членами Евросоюза.
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экономика, евросоюз, санкции в отношении россии
13:13 05.04.2022 (обновлено: 20:58 05.04.2022)
 
ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России

Евросоюз предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko JrРабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщает, что во вторник Еврокомиссия предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России.
Помимо этого, будут предложены новые санкции против российских предпринимателей и членов их семей.
Издание уточняет, что предложения должны быть одобрены 27 членами Евросоюза.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 18:36
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке
 
ЭкономикаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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