https://ria.ru/20220405/kaliy-1781875229.html
ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России
ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России - РИА Новости, 05.04.2022
ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России
Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщает, что во вторник Еврокомиссия предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:13
2022-04-05T13:13
2022-04-05T20:58
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщает, что во вторник Еврокомиссия предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России.Помимо этого, будут предложены новые санкции против российских предпринимателей и членов их семей.Издание уточняет, что предложения должны быть одобрены 27 членами Евросоюза.
https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777539423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, санкции в отношении россии
13:13 05.04.2022 (обновлено: 20:58 05.04.2022)
ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России
Евросоюз предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России