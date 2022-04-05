https://ria.ru/20220405/kaliy-1781875229.html

ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России

ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России - РИА Новости, 05.04.2022

ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России

Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщает, что во вторник Еврокомиссия предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:13

2022-04-05T13:13

2022-04-05T20:58

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщает, что во вторник Еврокомиссия предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России.Помимо этого, будут предложены новые санкции против российских предпринимателей и членов их семей.Издание уточняет, что предложения должны быть одобрены 27 членами Евросоюза.

https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777539423.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, евросоюз, санкции в отношении россии