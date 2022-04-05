https://ria.ru/20220405/italiya-1781842269.html

СМИ: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов

СМИ: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

СМИ: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов

Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники утверждает, что власти страны намерены во вторник объявить о высылке нескольких десятков... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:11

2022-04-05T11:11

2022-04-05T11:11

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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники утверждает, что власти страны намерены во вторник объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов после аналогичных шагов со стороны Франции, Германии и и других европейских государств.Список дипломатов РФ для высылки, пишет газета, был подготовлен накануне, решение принималось при контактах МИД Италии и руководства итальянского Совмина с Берлином и Парижем.Премьер Италии Марио Драги обсудил его со секретарем Совмина Франко Габриэлли, отвечающим за вопросы госбезопасности республики, говорится в статье."Все дипломаты Москвы, которые работают в Италии и будут высланы, будут объявлены персонами нон грата", - пишет издание, утверждая, что власти Италии считают этих дипломатов связанными с российскими спецслужбами.

https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781840671.html

россия

италия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, марио драги, россия, италия, москва, мид италии