Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/italiya-1781842269.html
СМИ: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов
СМИ: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов
Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники утверждает, что власти страны намерены во вторник объявить о высылке нескольких десятков... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:11
2022-04-05T11:11
в мире
марио драги
россия
италия
москва
мид италии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_8819392835b3e77cf65f03e5e710f77c.jpg
РИМ, 5 апр - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники утверждает, что власти страны намерены во вторник объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов после аналогичных шагов со стороны Франции, Германии и и других европейских государств.Список дипломатов РФ для высылки, пишет газета, был подготовлен накануне, решение принималось при контактах МИД Италии и руководства итальянского Совмина с Берлином и Парижем.Премьер Италии Марио Драги обсудил его со секретарем Совмина Франко Габриэлли, отвечающим за вопросы госбезопасности республики, говорится в статье."Все дипломаты Москвы, которые работают в Италии и будут высланы, будут объявлены персонами нон грата", - пишет издание, утверждая, что власти Италии считают этих дипломатов связанными с российскими спецслужбами.
https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781840671.html
россия
италия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603668164_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_aac288485b4392165bbd550f19bd46a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марио драги, россия, италия, москва, мид италии
11:11 05.04.2022
 
СМИ: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов

Corriere della Sera: Италия намерена выслать несколько десятков российских дипломатов

© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства РФ в Риме
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства РФ в Риме
Читать ria.ru в
РИМ, 5 апр - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники утверждает, что власти страны намерены во вторник объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов после аналогичных шагов со стороны Франции, Германии и и других европейских государств.
Список дипломатов РФ для высылки, пишет газета, был подготовлен накануне, решение принималось при контактах МИД Италии и руководства итальянского Совмина с Берлином и Парижем.
Премьер Италии Марио Драги обсудил его со секретарем Совмина Франко Габриэлли, отвечающим за вопросы госбезопасности республики, говорится в статье.
"Все дипломаты Москвы, которые работают в Италии и будут высланы, будут объявлены персонами нон грата", - пишет издание, утверждая, что власти Италии считают этих дипломатов связанными с российскими спецслужбами.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 11:06
Дания высылает 15 российских дипломатов
 
В миреМарио ДрагиРоссияИталияМоскваМИД Италии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала