Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области
Поросята на свиноферме
ЛИПЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Основанная французским инвестором компания "Отрада", которая специализируется на селекции и разведении свиней, не только не планирует уходить из России, но и собирается дальше развивать бизнес в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с учредителем компании Патриком Хоффманом.
По словам Артамонова, французский инвестор отметил, что в России у компании наработана уникальная база, которая сегодня не зависит от импорта. Действует селекционно-генетический центр, построены несколько свиноводческих ферм, есть свои пашни и корма. Предприятие планирует строительство центра передачи генов с дальнейшим удвоением мощностей.
"Ни один из акционеров не оказывает никакого давления, все наши партнёры хотят работать в России. Лично я здесь работаю почти 20 лет, жизнь моя здесь и никаких вопросов быть не может", – сказал Хоффман.
Глава региона отметил, что сейчас в компании трудится около 450 работников. "Отрада" участвует в социальных проектах, выделяет средства на благоустройство в районах своего присутствия, участвует в ремонте сельских школ и детских садов.
"Для реализации и развития сельскохозяйственного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества", – сказал Артамонов.