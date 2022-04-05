https://ria.ru/20220405/investor-1781941532.html

Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области

Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области - РИА Новости, 05.04.2022

Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области

Основанная французским инвестором компания "Отрада", которая специализируется на селекции и разведении свиней, не только не планирует уходить из России, но и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:24

2022-04-05T17:24

2022-04-05T17:24

липецкая область

липецкая область

россия

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Основанная французским инвестором компания "Отрада", которая специализируется на селекции и разведении свиней, не только не планирует уходить из России, но и собирается дальше развивать бизнес в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с учредителем компании Патриком Хоффманом.По словам Артамонова, французский инвестор отметил, что в России у компании наработана уникальная база, которая сегодня не зависит от импорта. Действует селекционно-генетический центр, построены несколько свиноводческих ферм, есть свои пашни и корма. Предприятие планирует строительство центра передачи генов с дальнейшим удвоением мощностей.Глава региона отметил, что сейчас в компании трудится около 450 работников. "Отрада" участвует в социальных проектах, выделяет средства на благоустройство в районах своего присутствия, участвует в ремонте сельских школ и детских садов."Для реализации и развития сельскохозяйственного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220328/svyaz-1780485074.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, россия, экономика, игорь артамонов