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Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области - РИА Новости, 05.04.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220405/investor-1781941532.html
Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области
Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области - РИА Новости, 05.04.2022
Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области
Основанная французским инвестором компания "Отрада", которая специализируется на селекции и разведении свиней, не только не планирует уходить из России, но и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:24
2022-04-05T17:24
липецкая область
липецкая область
россия
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Основанная французским инвестором компания "Отрада", которая специализируется на селекции и разведении свиней, не только не планирует уходить из России, но и собирается дальше развивать бизнес в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с учредителем компании Патриком Хоффманом.По словам Артамонова, французский инвестор отметил, что в России у компании наработана уникальная база, которая сегодня не зависит от импорта. Действует селекционно-генетический центр, построены несколько свиноводческих ферм, есть свои пашни и корма. Предприятие планирует строительство центра передачи генов с дальнейшим удвоением мощностей.Глава региона отметил, что сейчас в компании трудится около 450 работников. "Отрада" участвует в социальных проектах, выделяет средства на благоустройство в районах своего присутствия, участвует в ремонте сельских школ и детских садов."Для реализации и развития сельскохозяйственного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества", – сказал Артамонов.
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липецкая область, россия, экономика, игорь артамонов
17:24 05.04.2022
 

Инвестор из Франции будет развивать бизнес в Липецкой области

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПоросята на свиноферме
Поросята на свиноферме - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Поросята на свиноферме
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ЛИПЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Основанная французским инвестором компания "Отрада", которая специализируется на селекции и разведении свиней, не только не планирует уходить из России, но и собирается дальше развивать бизнес в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с учредителем компании Патриком Хоффманом.
По словам Артамонова, французский инвестор отметил, что в России у компании наработана уникальная база, которая сегодня не зависит от импорта. Действует селекционно-генетический центр, построены несколько свиноводческих ферм, есть свои пашни и корма. Предприятие планирует строительство центра передачи генов с дальнейшим удвоением мощностей.
"Ни один из акционеров не оказывает никакого давления, все наши партнёры хотят работать в России. Лично я здесь работаю почти 20 лет, жизнь моя здесь и никаких вопросов быть не может", – сказал Хоффман.
Глава региона отметил, что сейчас в компании трудится около 450 работников. "Отрада" участвует в социальных проектах, выделяет средства на благоустройство в районах своего присутствия, участвует в ремонте сельских школ и детских садов.
"Для реализации и развития сельскохозяйственного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества", – сказал Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 15:21Липецкая область
В Липецкой области запустили телеграмм-канал для обратной связи с жителями
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияЭкономикаИгорь Артамонов
 
 
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