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ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем - РИА Новости, 05.04.2022
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ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем
ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем - РИА Новости, 05.04.2022
ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем
ПСБ предоставил клиентам в рамках брокерского обслуживания доступ к торгам валютной парой юань/рубль (CNY/RUB) в валютной секции Московской биржи, сообщает... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:41
2022-04-05T10:41
новости компаний - экономика
экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. ПСБ предоставил клиентам в рамках брокерского обслуживания доступ к торгам валютной парой юань/рубль (CNY/RUB) в валютной секции Московской биржи, сообщает пресс-служба кредитной организации."Китайский юань является интересной альтернативой другим иностранным валютам и позволит частным инвесторам диверсифицировать портфель и заработать на изменении курса", - говорится в пресс-релизе.По словам директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, эксперты банка отмечают интерес частных инвесторов к валютообменным операциям: с момента введения санкций на фоне колебания рыночных курсов валют клиенты смогли увеличить свои рублевые портфели в среднем на 30-35%."Сейчас клиенты изучают возможности инвестирования в альтернативные валюты, и прежде всего в китайский юань, который является одной из самых стабильных валют в мире. В текущих условиях, на фоне переориентации российской экономики в сторону азиатских рынков, интерес российских инвесторов к юаню резко увеличился - за последний месяц объемы торгов китайской валютой на Мосбирже выросли многократно", - отметил Жоголев.В пресс-службе уточнили, что для доступа к торгам необходимо иметь брокерский счет в ПСБ. Совершать сделки можно в режиме реального времени в мобильном приложении "ПСБ Инвестиции" или интернет-банке.
https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html
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новости компаний - экономика, экономика, псб (банк псб)
10:41 05.04.2022
 
ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем

ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. ПСБ предоставил клиентам в рамках брокерского обслуживания доступ к торгам валютной парой юань/рубль (CNY/RUB) в валютной секции Московской биржи, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Китайский юань является интересной альтернативой другим иностранным валютам и позволит частным инвесторам диверсифицировать портфель и заработать на изменении курса", - говорится в пресс-релизе.
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По словам директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, эксперты банка отмечают интерес частных инвесторов к валютообменным операциям: с момента введения санкций на фоне колебания рыночных курсов валют клиенты смогли увеличить свои рублевые портфели в среднем на 30-35%.
"Сейчас клиенты изучают возможности инвестирования в альтернативные валюты, и прежде всего в китайский юань, который является одной из самых стабильных валют в мире. В текущих условиях, на фоне переориентации российской экономики в сторону азиатских рынков, интерес российских инвесторов к юаню резко увеличился - за последний месяц объемы торгов китайской валютой на Мосбирже выросли многократно", - отметил Жоголев.
В пресс-службе уточнили, что для доступа к торгам необходимо иметь брокерский счет в ПСБ. Совершать сделки можно в режиме реального времени в мобильном приложении "ПСБ Инвестиции" или интернет-банке.
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