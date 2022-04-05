https://ria.ru/20220405/investitsii-1781835327.html

ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем

ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем - РИА Новости, 05.04.2022

ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем

ПСБ предоставил клиентам в рамках брокерского обслуживания доступ к торгам валютной парой юань/рубль (CNY/RUB) в валютной секции Московской биржи, сообщает... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:41

2022-04-05T10:41

2022-04-05T10:41

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экономика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. ПСБ предоставил клиентам в рамках брокерского обслуживания доступ к торгам валютной парой юань/рубль (CNY/RUB) в валютной секции Московской биржи, сообщает пресс-служба кредитной организации."Китайский юань является интересной альтернативой другим иностранным валютам и позволит частным инвесторам диверсифицировать портфель и заработать на изменении курса", - говорится в пресс-релизе.По словам директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, эксперты банка отмечают интерес частных инвесторов к валютообменным операциям: с момента введения санкций на фоне колебания рыночных курсов валют клиенты смогли увеличить свои рублевые портфели в среднем на 30-35%."Сейчас клиенты изучают возможности инвестирования в альтернативные валюты, и прежде всего в китайский юань, который является одной из самых стабильных валют в мире. В текущих условиях, на фоне переориентации российской экономики в сторону азиатских рынков, интерес российских инвесторов к юаню резко увеличился - за последний месяц объемы торгов китайской валютой на Мосбирже выросли многократно", - отметил Жоголев.В пресс-службе уточнили, что для доступа к торгам необходимо иметь брокерский счет в ПСБ. Совершать сделки можно в режиме реального времени в мобильном приложении "ПСБ Инвестиции" или интернет-банке.

https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

https://ria.ru/20220404/kampaniya-1781723357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости компаний - экономика, экономика, псб (банк псб)