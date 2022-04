https://ria.ru/20220405/indiya-1781765763.html

Индия обводит Запад вокруг пальца

Индия обводит Запад вокруг пальца - РИА Новости, 05.04.2022

Индия обводит Запад вокруг пальца

Основные заявления по итогам визита Сергея Лаврова в Дели на прошлой неделе известны, например, вот это: РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:00

2022-04-05T08:00

2022-04-05T07:59

авторы

далип сингх

лиз трасс

россия

киев

индия

украина

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781761904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b1ef3f87d9b94ceffa062b157412ff6.jpg

Основные заявления по итогам визита Сергея Лаврова в Дели на прошлой неделе известны, например, вот это:"Что касается использования рублей и рупий в торговых финансовых сделках, хотел бы напомнить, что много лет назад мы начали отходить в наших отношениях с Индией, Китаем и многими другими странами <...> от долларов и евро, чтобы больше использовать национальную валюту. В нынешних обстоятельствах эта тенденция будет естественным образом усиливаться. Будем готовы обеспечить Индию любыми товарами, которые она захочет закупить. У нас хорошие отношения между министрами торговли и финансов. Это путь в обход искусственных препятствий, созданных незаконными односторонними санкциями Запада.Что касается суверенного военно-технического сотрудничества, нет сомнения, что решение будет найдено. Соответствующие министерства уже работают над этим".Интереснее всего то, что за этими словами стоит. А стоят за ними мега-, гига-, терабайты комментариев по всему миру насчет того, что за позиция у Индии в нынешнем глобальном кризисе и почему она такая, как есть.С Китаем-то все было ясно с самого начала, раз уж он назначен системным конкурентом США и сам давно получает все новые пакеты санкций по поводу и без. А вот у Индии ситуация другая, ее годами пытаются использовать в качестве тарана против Китая и записывают поэтому во всякие чисто западные альянсы — притом что Дели вполне сознательно в них вступает. Одновременно Индия остается членом БРИКС и постоянным партнером тех же России, Китая и прочих. Как это все совмещается с санкционным ураганом, который накрыл далеко не только Европу или США?Если говорить об официальных формулировках, то Индия огорчена событиями на Украине и желала бы переговоров и мира. Но Индия против любых и всяких экономических санкций. Кстати, такая позиция называется нейтралитетом и почти дословно совпадает с китайской.А вот дальше идут особенности ситуации. Давайте перечислим, кто за прошедшие без малого полтора месяца звонил или приезжал в Дели, чтобы заставить индийцев осудить Москву и, по сути, присоединиться к западному альянсу против России и Китая. А перечислять их очень долго. Работали премьер-министры Австралии и Японии, не говоря уже обо всей ключевой команде из Вашингтона. И не только они.Кстати, фактически одновременно с Лавровым в Дели находились помощник советника по нацбезопасности США Далип Сингх (этнический индиец, тонкий ход!), министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (любительница кататься на танках) и германский советник правительства по внешней политике и безопасности Йенс Плотнер. Дели — большой город, так что имелся шанс развести их территориально и по времени.Разница тут в том, что Китай давят и пугают, а Индию уговаривают. А результат мы видим — в том числе по итогам поездки Лаврова. Индия продолжает держаться в своей нейтральной позиции, не отказываясь от российской нефти и прочих товаров (включая вооружения) и ни к кому безоговорочно не присоединяясь. Или, точнее, присоединяясь ко всем сразу, если и когда это возможно.Более того, речь тут о типичной позиции для большей части государств мира, просто Индия — самое большое и самое важное из них, что-то вроде флагмана и образца.Почему только западная группа стран приняла эти санкции, почему отказавшиеся их вводить представляют 80 процентов населения мира, то есть 150 стран из 193? — спрашивает на страницах гонконгской South China Morning Post китайский экс-дипломат Чжоу Сяомин. Почему к санкциям не присоединился никто из Африки, Ближнего Востока или Латинской Америки? И он отвечает: да потому, что санкции никому никогда не приносили пользы, но означают массу реального ущерба. Поэтому одно дело — подписаться в ООН под резолюцией, Россию критикующей (раз уж эта резолюция никаких последствий не несет), другое дело — добровольно нанести себе экономический ущерб. Санкции ненавидят все, присоединяющиеся к ним или нет. Например, из-за них цена на удобрения в Таиланде — "а нас-то за шо?" — выросла втрое.Здесь надо высказать одну важную мысль: санкции вводятся не ради Украины, а ради самих санкций. Речь о грандиозном проекте по разделу мировой экономики на две зоны, западную и, скажем так, китайско-российскую. Потому что при действовавших до условного вчерашнего дня нормах и правилах соревнование выигрывал не Запад, а Китай и еще множество стран, включая Россию. Украина тут была использована как повод, но насильственная ломка мировой экономики шла давно, несколько лет.Поэтому для Запада сейчас главное направление усилий — перетянуть на свою санкционную сторону как можно больше стран, которые этого не желают. Это тот самый кактус, который западники начали грызть в 2014 году: речь о "крымских санкциях", к которым пытались подключить весь мир.Что получается сейчас конкретно с Индией? Посмотрим публикацию в американском журнале Foreign Policy, где говорится, что индийская политическая элита очень довольна описанной выше ситуацией, когда их страна оказывается всем нужна. Так можно получить массу выгод, которые испаряются, как только держава безоговорочно ложится под одного хозяина. Плюс одна особенность ситуации: Индия сегодня — яростно гордая нация, малейшие попытки давления на нее встречают бурную реакцию.При этом в Дели хорошо знают, что такая политика баланса пользуется массовой поддержкой. В индийских СМИ высказались уже все прозападные мыслители — но говорят и их оппоненты. Соцсети и в целом политизированная часть населения — за Россию. Но не забудем, что бурные события в соседних Пакистане и Шри-Ланке волнуют сейчас индийцев куда больше, чем происходящее на далекой Украине. Хотя особую роль сыграла история, когда Киев не выпускал из страны индийских граждан, а Россия старалась помочь им.Это очень типичная для сегодняшнего мира ситуация. Помнится, в начале спецоперации на Украине репортеры The New York Times отработали классику жанра — вышли на улицы нескольких не присоединившихся к санкциям стран и задали вопрос об Украине первым встречным, типа уличных торговцев, от Дели до Йоханнесбурга. Получили неожиданные ответы: и напоминания об американских войнах, и фразы типа "если Путин принял такое решение, значит, у него были к тому основания".Своеобразный итог этой истории (включая визит Сергея Лаврова) подводит The Washington Post: это будет долго. Давление администрации Байдена на Дели будет продолжаться, но не надо ожидать от него быстрых результатов. Видимо, та же картина и с упомянутыми 150 государствами мира — теми, которые ненавидят санкции и стараются к ним не присоединяться.

https://ria.ru/20220404/natsvalyuta-1781716610.html

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781257299.html

https://ria.ru/20220331/neft-1781172387.html

https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781504855.html

https://ria.ru/20220331/poryadok-1781169730.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

киев

индия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, далип сингх, лиз трасс, россия, киев, индия, украина, китай, санкции в отношении россии, брикс, оон, сергей лавров