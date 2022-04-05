https://ria.ru/20220405/ierusalim-1781951320.html

Духовные лидеры Иерусалима заявили об угрозе христианскому кварталу города

Духовные лидеры Иерусалима заявили об угрозе христианскому кварталу города - РИА Новости, 05.04.2022

Духовные лидеры Иерусалима заявили об угрозе христианскому кварталу города

Патриархи и главы христианских церквей Иерусалима назвали захват паломнического дома "Петра" угрозой существованию христианского квартала в Иерусалиме и мирному РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:56

2022-04-05T19:56

2022-04-05T19:56

религия

иерусалим

израиль

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Патриархи и главы христианских церквей Иерусалима назвали захват паломнического дома "Петра" угрозой существованию христианского квартала в Иерусалиме и мирному сосуществованию религиозных общин города, русский перевод их заявления опубликован на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ.В Русской церкви ранее назвали "беспрецедентным" рейдерский захват паломнического дома "Петра" в Иерусалиме ортодоксальной иудейской организацией "Атерет Коханим", которая ставит целью создание иудейского большинства в Старом городе Иерусалима. Незаконное вторжение ее членов в паломнический дом произошло в ночь на 26 марта. В "Петре" останавливаются христианские паломники, там также находится пункт обмена валюты, принадлежащий Иерусалимскому патриархату."Захват паломнического дома "Петра" радикальной экстремистской группировкой "Атерет Коханим" представляет угрозу дальнейшему существованию христианского квартала в Иерусалиме и, в конечном итоге, мирному существованию общин в этом городе. Главы церквей неоднократно предупреждали о незаконных действиях экстремистов, следующих тактике запугивания и совершающих насильственные действия. <...> Речь идет не о личной собственности, а о сути Иерусалима, в том числе и его христианского квартала", - говорится в заявлении."Атерет Коханим" совершила незаконное вторжение и нарушила права владения, подчеркивается в заявлении."Подобные "Атерет Коханим" израильские радикальные экстремистские группировки уже нацеливаются на насильственный захват нашего любимого Старого города Иерусалима и навязывают всем свою незаконную и опасную программу действий. Мы выступаем против этого и говорим: такие действия приведут к нестабильности и напряженности в то время, когда все пытаются эту напряженность снизить, укрепить доверие и созидать ради справедливости и мира. Принуждение и насилие не могут привести к миру", - заключает документ.В декабре 2021 года иерусалимские христиане провели акцию протеста у Яффских ворот Старого города, опасаясь, что "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована. В полиции Израиля заявляли, что серьезно относятся к жалобам на вандализм в отношении христианских объектов в Иерусалиме и других городах и считают любой ущерб религиозным учреждениям неприемлемым.

https://ria.ru/20211216/mitropolit-1764015436.html

https://ria.ru/20211224/khristiane-1765200317.html

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иерусалим, израиль