https://ria.ru/20220405/gumpomosch-1781912275.html

В Подмосковье собрали более 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

В Подмосковье собрали более 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 05.04.2022

В Подмосковье собрали более 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

В Московской области с начала спецоперации на Украине собрали порядка 800 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:44

2022-04-05T15:44

2022-04-05T15:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россия

украина

днр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781906173_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_17e6aa6c02f6c1012dc4d5be6471718e.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Московской области с начала спецоперации на Украине собрали порядка 800 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Также в регионе уже трудоустроили 25 жителей республик, ещё 100 оформляются, добавили в сообщении.Как отметил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами округов и региональными министрами в понедельник, ежедневно Подмосковье собирает 20 тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/gubernator-1780160505.html

московская область (подмосковье)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию