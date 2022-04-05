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В Подмосковье собрали более 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 05.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220405/gumpomosch-1781912275.html
В Подмосковье собрали более 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса
В Подмосковье собрали более 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 05.04.2022
В Подмосковье собрали более 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса
В Московской области с начала спецоперации на Украине собрали порядка 800 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:44
2022-04-05T15:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Московской области с начала спецоперации на Украине собрали порядка 800 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Также в регионе уже трудоустроили 25 жителей республик, ещё 100 оформляются, добавили в сообщении.Как отметил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами округов и региональными министрами в понедельник, ежедневно Подмосковье собирает 20 тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
15:44 05.04.2022
 

В Подмосковье собрали более 800 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР в "Молодежном центре" в Красногорске
Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР в Молодежном центре в Красногорске - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Московской области с начала спецоперации на Украине собрали порядка 800 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Всего в Подмосковье собрано уже более 800 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. Помощь отправляется в пункты временного содержания региона, Ростов и Донбасс. В Московскую область приехало около 10 тысяч человек из ЛДНР", сообщили в пресс-службе.
Также в регионе уже трудоустроили 25 жителей республик, ещё 100 оформляются, добавили в сообщении.
"Пункт сбора гуманитарной помощи в Красногорске был открыт 24 февраля. За это время собрано более 110 тысяч единиц товаров: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, товары для дома, бытовая химия, одноразовая посуда, детские товары и мелкая бытовая техника… В подмосковных пунктах сбора гуманитарной помощи трудятся почти 1,5 тысячи добровольцев", - уточнили в пресс-службе.
Как отметил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами округов и региональными министрами в понедельник, ежедневно Подмосковье собирает 20 тонн гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 19:37Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссияУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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