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Российские военные доставили десять тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили десять тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 05.04.2022

Российские военные доставили десять тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили 10 тонн гумпомощи в Харьковскую область, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:34

2022-04-05T09:34

2022-04-05T09:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили 10 тонн гумпомощи в Харьковскую область, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили более 10 тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Шиповатое и Хатнее Харьковской области", - сказали в министерствеНа большегрузных автомобилях в сопровождении военной полиции были доставлены предметы первой необходимости и продуктовые наборы. Они были распределены и выданы в первую очередь семьям с маленькими детьми и пожилым людям.Жители населенных пунктов поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь, добавили в МО РФ.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область