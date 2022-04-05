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Российские военные доставили десять тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили десять тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 05.04.2022
Российские военные доставили десять тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военнослужащие доставили 10 тонн гумпомощи в Харьковскую область, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:34
2022-04-05T09:34
2022-04-05T09:35
обострение ситуации в днр и лнр
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министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили 10 тонн гумпомощи в Харьковскую область, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили более 10 тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Шиповатое и Хатнее Харьковской области", - сказали в министерствеНа большегрузных автомобилях в сопровождении военной полиции были доставлены предметы первой необходимости и продуктовые наборы. Они были распределены и выданы в первую очередь семьям с маленькими детьми и пожилым людям.Жители населенных пунктов поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь, добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
09:34 05.04.2022 (обновлено: 09:35 05.04.2022)
Российские военные доставили десять тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили десять тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область