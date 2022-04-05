https://ria.ru/20220405/gumkoridory-1781984268.html
Киев на текущие сутки не заявил ни одного гумкоридора в сторону России
Киев на текущие сутки не заявил ни одного гумкоридора в сторону России - РИА Новости, 05.04.2022
Киев на текущие сутки не заявил ни одного гумкоридора в сторону России
Украинские власти на текущие сутки заявили девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в сторону России, сообщил во вторник... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:08
2022-04-05T22:08
2022-04-05T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские власти на текущие сутки заявили девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в сторону России, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них по-прежнему ни одного в сторону Российской Федерации", - сказал он.Мизинцев отметил, что ВС РФ, а также ополченцы ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной.
https://ria.ru/20220405/obstrely-1781984069.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Киев на текущие сутки не заявил ни одного гумкоридора в сторону России
Минобороны: Киев на текущие сутки заявил 9 гумкоридоров, из них ни одного в сторону России