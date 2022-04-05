Рейтинг@Mail.ru
Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/gumkoridor-1781986141.html
Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи
Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи - РИА Новости, 05.04.2022
Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи
Информация о Морском гуманитарном коридоре объявлена в международных навигационных предупреждениях, каждые 15 минут на международных каналах № 14 и 16... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:34
2022-04-05T22:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
испания
киев
международная морская организация
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
национальный центр управления обороной рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778031541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df8b343d477f02cdaaceda451da09569.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Информация о Морском гуманитарном коридоре объявлена в международных навигационных предупреждениях, каждые 15 минут на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи передается информация о нём, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания). Кроме того, ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора", - сказал генерал.Мизинцев подчеркнул, что неготовность украинской стороны содействовать России в обеспечении безопасности выхода иностранных судов может расцениваться лишь как прикрытие бесчеловечных решений об оставлении иностранных судов и экипажей в портах Украины в качестве "живого щита".Генерал в очередной раз призвал Международную морскую организацию, а также руководство компаний судовладельцев оказать влияние на Киев для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.
https://ria.ru/20220405/gumkoridory-1781984268.html
россия
испания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778031541_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_945bd0909ba544e6f2b913600491159f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, испания, киев, международная морская организация, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф
22:34 05.04.2022
 
Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи

Минобороны: информация о морском гумкоридоре передается по международным каналам

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБаза Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими
База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Информация о Морском гуманитарном коридоре объявлена в международных навигационных предупреждениях, каждые 15 минут на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи передается информация о нём, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания). Кроме того, ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора", - сказал генерал.
Мизинцев подчеркнул, что неготовность украинской стороны содействовать России в обеспечении безопасности выхода иностранных судов может расцениваться лишь как прикрытие бесчеловечных решений об оставлении иностранных судов и экипажей в портах Украины в качестве "живого щита".
Генерал в очередной раз призвал Международную морскую организацию, а также руководство компаний судовладельцев оказать влияние на Киев для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 22:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев на текущие сутки не заявил ни одного гумкоридора в сторону России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияИспанияКиевМеждународная морская организацияМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала