Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи
Минобороны: информация о морском гумкоридоре передается по международным каналам
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБаза Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими
База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Информация о Морском гуманитарном коридоре объявлена в международных навигационных предупреждениях, каждые 15 минут на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи передается информация о нём, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания). Кроме того, ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора", - сказал генерал.
Мизинцев подчеркнул, что неготовность украинской стороны содействовать России в обеспечении безопасности выхода иностранных судов может расцениваться лишь как прикрытие бесчеловечных решений об оставлении иностранных судов и экипажей в портах Украины в качестве "живого щита".
Генерал в очередной раз призвал Международную морскую организацию, а также руководство компаний судовладельцев оказать влияние на Киев для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.