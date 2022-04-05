https://ria.ru/20220405/gumkoridor-1781986141.html

Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи

Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи - РИА Новости, 05.04.2022

Минобороны заявило, что о морском гумкоридоре информируют по УКВ-радиосвязи

Информация о Морском гуманитарном коридоре объявлена в международных навигационных предупреждениях, каждые 15 минут на международных каналах № 14 и 16... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:34

2022-04-05T22:34

2022-04-05T22:34

обострение ситуации в днр и лнр

россия

испания

киев

международная морская организация

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Информация о Морском гуманитарном коридоре объявлена в международных навигационных предупреждениях, каждые 15 минут на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи передается информация о нём, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Информация о действии Морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания). Кроме того, ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора", - сказал генерал.Мизинцев подчеркнул, что неготовность украинской стороны содействовать России в обеспечении безопасности выхода иностранных судов может расцениваться лишь как прикрытие бесчеловечных решений об оставлении иностранных судов и экипажей в портах Украины в качестве "живого щита".Генерал в очередной раз призвал Международную морскую организацию, а также руководство компаний судовладельцев оказать влияние на Киев для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

https://ria.ru/20220405/gumkoridory-1781984268.html

россия

испания

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, испания, киев, международная морская организация, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф