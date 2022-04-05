https://ria.ru/20220405/gumgruzy-1781985700.html
Россия доставила на Украину 8,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину 8,5 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 05.04.2022
Россия доставила на Украину 8,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия доставила с 24 февраля на Украину 8,5 тысяч тонн гуманитарных грузов, 450 тонн только сегодня, сообщил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:27
2022-04-05T22:27
2022-04-05T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия доставила с 24 февраля на Украину 8,5 тысяч тонн гуманитарных грузов, 450 тонн только сегодня, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 8 541,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 757 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – семь в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 449 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.По его словам, только сегодня проводятся три гуманитарные акции в Николаевской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет передано 130 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.Он также сообщил, что в субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.На пунктах пропуска размещено достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения."Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/pomosch-1781926571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:27 05.04.2022 (обновлено: 22:28 05.04.2022)
Россия доставила на Украину 8,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
Минобороны: Россия доставила на Украину 8,5 тысячи тонн гумгрузов, 450 тонн только сегодня
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия доставила с 24 февраля на Украину 8,5 тысяч тонн гуманитарных грузов, 450 тонн только сегодня, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией
на Украину
уже доставлено 8 541,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 757 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – семь в Донецкой, Луганской народных республиках
и Херсонской области
, в ходе которых мирному населению передано 449 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
По его словам, только сегодня проводятся три гуманитарные акции в Николаевской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет передано 130 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Он также сообщил, что в субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.
На пунктах пропуска размещено достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения.
"Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости", - сказал генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.