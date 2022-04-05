https://ria.ru/20220405/gazprom-1781940411.html

"Газпром" отзовет своих представителей из управления Gazprom Germania

"Газпром" отзовет своих представителей из управления Gazprom Germania - РИА Новости, 05.04.2022

"Газпром" отзовет своих представителей из управления Gazprom Germania

"Газпром" заявил, что отзывает своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH, а также что Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:16

2022-04-05T17:16

2022-04-05T18:00

экономика

газпром

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Газпром" заявил, что отзывает своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH, а также что Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading должны прекратить использование товарных знаков российской компании, чтобы не отождествляться с ней."Gazprom Germania GmbH, ее подконтрольные компании, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd, а также их объекты вложений должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", в том числе в наименованиях и фирменной символике, чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с группой "Газпром", - сообщила российская компания в своем официальном Telegram-канале."Группа "Газпром" также отозвала своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH, ее подконтрольных компаний и их объектов вложений", - добавляется в сообщении."Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1%) и самому себе (99,9%). При этом ранее СМИ сообщали, что Германии обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России.Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. В итоге сейчас проводится проверка, и назначение временного попечителя обеспечит эффективное осуществление права на аудит, говорят в BMWK.Поскольку Gazprom Germania GmbH управляет критически важной инфраструктурой, каждое приобретение инвестором не из ЕС должно быть одобрено BMWK, поясняют в министерстве. Ведомство отмечает, что ему неясно, кто финансово и юридически стоит за JSC Palmary (Россия) и Gazprom export business services LLC (GPEBS, Россия). Кроме того, приобретатель распорядился о ликвидации Gazprom Germania, что является незаконным до тех пор, пока приобретение не будет одобрено, сообщили там.

https://ria.ru/20220405/gaz-1781817561.html

https://ria.ru/20220405/gazprom-1781940411.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, газпром