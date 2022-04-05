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В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии - РИА Новости, 05.04.2022
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В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии
В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии - РИА Новости, 05.04.2022
В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии
Британская Gazprom Energy заявила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ не имеет негативных финансовых... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:09
2022-04-05T14:09
природный газ
экономика
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ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости. Британская Gazprom Energy заявила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ не имеет негативных финансовых или иных последствий, об этом говорится в заявлении компании.Как говорится в тексте постановления, опубликованного в понедельник на сайте министерства экономики ФРГ, решение по Gazprom Germania принято в результате консультаций с МИД, Минфином и Федеральным банком. Попечительное управление Федерального сетевого агентства в отношении всех прав голосов по акциям Gazprom Germania GmbH передано до 30 сентября текущего года. Акционеры компании лишаются права голоса. Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd.В Gazprom Energy пояснили, что это решение делает Германию фактическим владельцем GPG и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Energy - Gazprom Marketing &amp; Trading (GM&amp;T)."Это полностью устраняет, с немедленным вступлением в силу, любые опасения по поводу жизнеспособности и будущего GM&amp;T и ее дочерних компаний (включая Gazprom Energy), поскольку окончательный контроль теперь косвенно принадлежит немецкому государству, а не ПАО "Газпром". Учитывая операционную и финансовую независимость GM&amp;T от ПАО "Газпром", действия правительства Германии не имеют негативных финансовых или иных последствий", - отмечается в сообщении.Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.
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природный газ, экономика, газпром, великобритания, германия, в мире, россия, европа, франция, нидерланды
14:09 05.04.2022
 
В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии

Gazprom Energy: передача Gazprom Germania в управление ФРГ не имеет негативных последствий

© РИА НовостиGAZPROM Germania
GAZPROM Germania - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости
GAZPROM Germania
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ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости. Британская Gazprom Energy заявила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ не имеет негативных финансовых или иных последствий, об этом говорится в заявлении компании.
Как говорится в тексте постановления, опубликованного в понедельник на сайте министерства экономики ФРГ, решение по Gazprom Germania принято в результате консультаций с МИД, Минфином и Федеральным банком. Попечительное управление Федерального сетевого агентства в отношении всех прав голосов по акциям Gazprom Germania GmbH передано до 30 сентября текущего года. Акционеры компании лишаются права голоса. Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.
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В Gazprom Energy пояснили, что это решение делает Германию фактическим владельцем GPG и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Energy - Gazprom Marketing & Trading (GM&T).
"Это полностью устраняет, с немедленным вступлением в силу, любые опасения по поводу жизнеспособности и будущего GM&T и ее дочерних компаний (включая Gazprom Energy), поскольку окончательный контроль теперь косвенно принадлежит немецкому государству, а не ПАО "Газпром". Учитывая операционную и финансовую независимость GM&T от ПАО "Газпром", действия правительства Германии не имеют негативных финансовых или иных последствий", - отмечается в сообщении.
Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.
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