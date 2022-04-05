https://ria.ru/20220405/gazprom-1781887342.html

В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии

В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии - РИА Новости, 05.04.2022

В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии

Британская Gazprom Energy заявила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ не имеет негативных финансовых... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:09

2022-04-05T14:09

2022-04-05T14:09

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ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости. Британская Gazprom Energy заявила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ не имеет негативных финансовых или иных последствий, об этом говорится в заявлении компании.Как говорится в тексте постановления, опубликованного в понедельник на сайте министерства экономики ФРГ, решение по Gazprom Germania принято в результате консультаций с МИД, Минфином и Федеральным банком. Попечительное управление Федерального сетевого агентства в отношении всех прав голосов по акциям Gazprom Germania GmbH передано до 30 сентября текущего года. Акционеры компании лишаются права голоса. Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.В Gazprom Energy пояснили, что это решение делает Германию фактическим владельцем GPG и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Energy - Gazprom Marketing & Trading (GM&T)."Это полностью устраняет, с немедленным вступлением в силу, любые опасения по поводу жизнеспособности и будущего GM&T и ее дочерних компаний (включая Gazprom Energy), поскольку окончательный контроль теперь косвенно принадлежит немецкому государству, а не ПАО "Газпром". Учитывая операционную и финансовую независимость GM&T от ПАО "Газпром", действия правительства Германии не имеют негативных финансовых или иных последствий", - отмечается в сообщении.Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781846785.html

https://ria.ru/20220405/gaz-1781817561.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, газпром, великобритания, германия, в мире, россия, европа, франция, нидерланды