В дочке "Газпрома" оценили передачу Gazprom Germania в управление Германии
Gazprom Energy: передача Gazprom Germania в управление ФРГ не имеет негативных последствий
GAZPROM Germania
ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости. Британская Gazprom Energy заявила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ не имеет негативных финансовых или иных последствий, об этом говорится в заявлении компании.
Как говорится в тексте постановления, опубликованного в понедельник на сайте министерства экономики ФРГ, решение по Gazprom Germania принято в результате консультаций с МИД, Минфином и Федеральным банком. Попечительное управление Федерального сетевого агентства в отношении всех прав голосов по акциям Gazprom Germania GmbH передано до 30 сентября текущего года. Акционеры компании лишаются права голоса. Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.
В Gazprom Energy пояснили, что это решение делает Германию фактическим владельцем GPG и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Energy - Gazprom Marketing & Trading (GM&T).
"Это полностью устраняет, с немедленным вступлением в силу, любые опасения по поводу жизнеспособности и будущего GM&T и ее дочерних компаний (включая Gazprom Energy), поскольку окончательный контроль теперь косвенно принадлежит немецкому государству, а не ПАО "Газпром". Учитывая операционную и финансовую независимость GM&T от ПАО "Газпром", действия правительства Германии не имеют негативных финансовых или иных последствий", - отмечается в сообщении.
Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.