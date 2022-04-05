https://ria.ru/20220405/gaz-1781828655.html

В Германии признали, что не откажутся от российского газа

Глава МИД Германии исключила введение эмбарго на поставки российского газа - РИА Новости, 05.04.2022

В Германии признали, что не откажутся от российского газа

Глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала Tagesschau выступила против запрета на импорт газа из России. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:09

2022-04-05T10:09

2022-04-05T11:30

брюссель

санкции в отношении россии

германия

экономика

украина

россия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781245370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7918c7d7f3bf37b899366a5c0cfaf6a4.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала Tagesschau выступила против запрета на импорт газа из России.По ее словам, если бы введение полного эмбарго остановило кризис на Украине, "тогда мы бы это незамедлительно сделали". Однако в нынешней ситуации такое решение только повысит цену конфликта, добавила министр.При этом Бербок подчеркнула, что полный отказ от углеводородов из России будет не только подготовлен, но и "массово инициирован". Эту тему обсудят в Брюсселе в ближайшие дни.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220328/neft-1780381598.html

https://ria.ru/20220405/ekologiya-1781809378.html

брюссель

германия

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

брюссель, санкции в отношении россии, германия, экономика, украина, россия, европа