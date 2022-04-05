В Германии признали, что не откажутся от российского газа

10:09 05.04.2022 (обновлено: 11:30 05.04.2022)
Глава МИД Германии исключила введение эмбарго на поставки российского газа
Глава МИД Германии Бербок исключила введение эмбарго на поставки российского газа
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала Tagesschau выступила против запрета на импорт газа из России.
По ее словам, если бы введение полного эмбарго остановило кризис на Украине, "тогда мы бы это незамедлительно сделали". Однако в нынешней ситуации такое решение только повысит цену конфликта, добавила министр.
При этом Бербок подчеркнула, что полный отказ от углеводородов из России будет не только подготовлен, но и "массово инициирован". Эту тему обсудят в Брюсселе в ближайшие дни.
Спецоперация по защите Донбасса
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.