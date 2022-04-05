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Глава МИД Германии исключила введение эмбарго на поставки российского газа - РИА Новости, 05.04.2022
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В Германии признали, что не откажутся от российского газа
Глава МИД Германии исключила введение эмбарго на поставки российского газа - РИА Новости, 05.04.2022
В Германии признали, что не откажутся от российского газа
Глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала Tagesschau выступила против запрета на импорт газа из России. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:09
2022-04-05T11:30
брюссель
санкции в отношении россии
германия
экономика
украина
россия
европа
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала Tagesschau выступила против запрета на импорт газа из России.По ее словам, если бы введение полного эмбарго остановило кризис на Украине, "тогда мы бы это незамедлительно сделали". Однако в нынешней ситуации такое решение только повысит цену конфликта, добавила министр.При этом Бербок подчеркнула, что полный отказ от углеводородов из России будет не только подготовлен, но и "массово инициирован". Эту тему обсудят в Брюсселе в ближайшие дни.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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брюссель, санкции в отношении россии, германия, экономика, украина, россия, европа
10:09 05.04.2022 (обновлено: 11:30 05.04.2022)
 
Глава МИД Германии исключила введение эмбарго на поставки российского газа

Глава МИД Германии Бербок исключила введение эмбарго на поставки российского газа

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала Tagesschau выступила против запрета на импорт газа из России.
По ее словам, если бы введение полного эмбарго остановило кризис на Украине, "тогда мы бы это незамедлительно сделали". Однако в нынешней ситуации такое решение только повысит цену конфликта, добавила министр.
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При этом Бербок подчеркнула, что полный отказ от углеводородов из России будет не только подготовлен, но и "массово инициирован". Эту тему обсудят в Брюсселе в ближайшие дни.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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