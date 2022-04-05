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Фотовыставка "Предприятия Москвы – к звездам!" открылась в Москве
Фотовыставка "Предприятия Москвы – к звездам!" открылась в Москве - РИА Новости, 05.04.2022
Фотовыставка "Предприятия Москвы – к звездам!" открылась в Москве
Фотоэкспозиция "Предприятия Москвы – к звездам!", приуроченная к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли, открылась в столичном парке Фили,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:49
2022-04-05T12:49
2022-04-05T12:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
роскосмос
земля
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Фотоэкспозиция "Предприятия Москвы – к звездам!", приуроченная к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли, открылась в столичном парке Фили, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Выставка, которая продлится до 30 апреля, рассказывает о вкладе столичных промышленников в покорение космоса, а также о запуске первого искусственного небесного тела, говорится в сообщении.Ученые, инженеры и конструкторы разрабатывают и производят ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты, комплектующие, электронику и специальную краску для летательных аппаратов, зеркала для антенн, даже питание и одежду для космонавтов.Первый искусственный спутник Земли ПС-1 запустили 4 октября в 1957 году с космодрома Байконур. За 92 дня он совершил 1440 оборотов вокруг планеты, пролетев около 60 миллионов километров. Над конструкцией ПС-1 работали ученые многих столичных предприятий.Любопытный факт: все сотрудники, задействованные в создании спутника, обращались к первому космическому аппарату на "Вы". Кстати, первый искусственный спутник Земли носил скромное название "Простейший спутник-1" (ПС-1). Об этом и многом другом узнают посетители фотовыставки, а также познакомятся с архивными фотографиями. Проект подготовлен при поддержке Госкорпорации "Роскосмос", говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20220322/investitsii-1779405661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, земля, москва, владислав овчинский
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Фотоэкспозиция "Предприятия Москвы – к звездам!", приуроченная к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли, открылась в столичном парке Фили, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Выставка, которая продлится до 30 апреля, рассказывает о вкладе столичных промышленников в покорение космоса, а также о запуске первого искусственного небесного тела, говорится в сообщении.
"В проекте участвуют 20 промпредприятий столицы. Всего в городе работает свыше 30 крупных и средних профильных организаций ракетно-космической отрасли. На них трудится порядка 30 тысяч человек, которые в том числе отвечают за комфортное пребывание космонавтов в околоземном пространстве", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Ученые, инженеры и конструкторы разрабатывают и производят ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты, комплектующие, электронику и специальную краску для летательных аппаратов, зеркала для антенн, даже питание и одежду для космонавтов.
Первый искусственный спутник Земли ПС-1 запустили 4 октября в 1957 году с космодрома Байконур
. За 92 дня он совершил 1440 оборотов вокруг планеты, пролетев около 60 миллионов километров. Над конструкцией ПС-1 работали ученые многих столичных предприятий.
Любопытный факт: все сотрудники, задействованные в создании спутника, обращались к первому космическому аппарату на "Вы". Кстати, первый искусственный спутник Земли
носил скромное название "Простейший спутник-1" (ПС-1). Об этом и многом другом узнают посетители фотовыставки, а также познакомятся с архивными фотографиями. Проект подготовлен при поддержке Госкорпорации "Роскосмос
", говорится в сообщении пресс-службы.