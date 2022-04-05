https://ria.ru/20220405/fotovystavka-1781867532.html

Фотовыставка "Предприятия Москвы – к звездам!" открылась в Москве

Фотовыставка "Предприятия Москвы – к звездам!" открылась в Москве - РИА Новости, 05.04.2022

Фотовыставка "Предприятия Москвы – к звездам!" открылась в Москве

Фотоэкспозиция "Предприятия Москвы – к звездам!", приуроченная к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли, открылась в столичном парке Фили,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:49

2022-04-05T12:49

2022-04-05T12:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

роскосмос

земля

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Фотоэкспозиция "Предприятия Москвы – к звездам!", приуроченная к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли, открылась в столичном парке Фили, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Выставка, которая продлится до 30 апреля, рассказывает о вкладе столичных промышленников в покорение космоса, а также о запуске первого искусственного небесного тела, говорится в сообщении.Ученые, инженеры и конструкторы разрабатывают и производят ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты, комплектующие, электронику и специальную краску для летательных аппаратов, зеркала для антенн, даже питание и одежду для космонавтов.Первый искусственный спутник Земли ПС-1 запустили 4 октября в 1957 году с космодрома Байконур. За 92 дня он совершил 1440 оборотов вокруг планеты, пролетев около 60 миллионов километров. Над конструкцией ПС-1 работали ученые многих столичных предприятий.Любопытный факт: все сотрудники, задействованные в создании спутника, обращались к первому космическому аппарату на "Вы". Кстати, первый искусственный спутник Земли носил скромное название "Простейший спутник-1" (ПС-1). Об этом и многом другом узнают посетители фотовыставки, а также познакомятся с архивными фотографиями. Проект подготовлен при поддержке Госкорпорации "Роскосмос", говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20220322/investitsii-1779405661.html

земля

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

роскосмос, земля, москва, владислав овчинский