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На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI

На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI - РИА Новости, 05.04.2022

На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI

Приём заявок на деловые мероприятия международного туристского форума VISIT ALTAI идёт в Алтайском крае, форум состоится с 11 по 14 апреля, сообщило управление... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:54

2022-04-05T13:54

2022-04-05T13:54

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БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Приём заявок на деловые мероприятия международного туристского форума VISIT ALTAI идёт в Алтайском крае, форум состоится с 11 по 14 апреля, сообщило управление по туризму региона."В Алтайском крае идет прием заявок на деловые мероприятия Международного туристского форума VISIT ALTAI… С 11 по 14 апреля в Алтайском крае состоится X Международный туристский форум VISIT ALTAI. Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-формате. В них примут участие профильные специалисты в области экскурсионно-познавательного и активного туризма, формирования и продвижения регионального турпродукта, цифровых и интернет-маркетинговых технологий, а также молодые специалисты в области туризма и гостеприимства", - отмечают в управлении по туризму Алтайского края.Одним из ключевых событий форума станет V научно-практическая конференция "Вопросы интеграции историко-культурного наследия в развитие сферы туризма". Она посвящена 100-летию образования Чуйского тракта."Конференция пройдет 12 апреля с 9 часов 30 минут до 12 часов 45 минут в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова (улица Молодежная, 5). Также состоится фотовыставка, посвященная 100-летию образования Чуйского тракта. Она пройдет на площадке перед Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина (улица Молодежная, 15)", - уточняет в управлении.12 апреля с 14 до 17 часов в центре "Мой бизнес" проведут X Сибирский съезд экскурсоводов.Полная программа форума опубликована на сайте www.expo.visitaltai.info, там же открыта регистрация участников.

https://ria.ru/20211208/initsiativy-1762729065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алтайский край, василий шукшин, россия, туризм, новости - туризм