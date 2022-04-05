На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI
В Алтайском крае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI
Алтайский край
БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Приём заявок на деловые мероприятия международного туристского форума VISIT ALTAI идёт в Алтайском крае, форум состоится с 11 по 14 апреля, сообщило управление по туризму региона.
"В Алтайском крае идет прием заявок на деловые мероприятия Международного туристского форума VISIT ALTAI… С 11 по 14 апреля в Алтайском крае состоится X Международный туристский форум VISIT ALTAI. Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-формате. В них примут участие профильные специалисты в области экскурсионно-познавательного и активного туризма, формирования и продвижения регионального турпродукта, цифровых и интернет-маркетинговых технологий, а также молодые специалисты в области туризма и гостеприимства", - отмечают в управлении по туризму Алтайского края.
Одним из ключевых событий форума станет V научно-практическая конференция "Вопросы интеграции историко-культурного наследия в развитие сферы туризма". Она посвящена 100-летию образования Чуйского тракта.
"Конференция пройдет 12 апреля с 9 часов 30 минут до 12 часов 45 минут в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова (улица Молодежная, 5). Также состоится фотовыставка, посвященная 100-летию образования Чуйского тракта. Она пройдет на площадке перед Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина (улица Молодежная, 15)", - уточняет в управлении.
12 апреля с 14 до 17 часов в центре "Мой бизнес" проведут X Сибирский съезд экскурсоводов.
Полная программа форума опубликована на сайте www.expo.visitaltai.info, там же открыта регистрация участников.
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