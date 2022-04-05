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На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI - РИА Новости, 05.04.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20220405/forum-1781883552.html
На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI
На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI - РИА Новости, 05.04.2022
На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI
Приём заявок на деловые мероприятия международного туристского форума VISIT ALTAI идёт в Алтайском крае, форум состоится с 11 по 14 апреля, сообщило управление... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:54
2022-04-05T13:54
алтайский край
алтайский край
василий шукшин
россия
туризм
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Приём заявок на деловые мероприятия международного туристского форума VISIT ALTAI идёт в Алтайском крае, форум состоится с 11 по 14 апреля, сообщило управление по туризму региона."В Алтайском крае идет прием заявок на деловые мероприятия Международного туристского форума VISIT ALTAI… С 11 по 14 апреля в Алтайском крае состоится X Международный туристский форум VISIT ALTAI. Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-формате. В них примут участие профильные специалисты в области экскурсионно-познавательного и активного туризма, формирования и продвижения регионального турпродукта, цифровых и интернет-маркетинговых технологий, а также молодые специалисты в области туризма и гостеприимства", - отмечают в управлении по туризму Алтайского края.Одним из ключевых событий форума станет V научно-практическая конференция "Вопросы интеграции историко-культурного наследия в развитие сферы туризма". Она посвящена 100-летию образования Чуйского тракта."Конференция пройдет 12 апреля с 9 часов 30 минут до 12 часов 45 минут в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова (улица Молодежная, 5). Также состоится фотовыставка, посвященная 100-летию образования Чуйского тракта. Она пройдет на площадке перед Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина (улица Молодежная, 15)", - уточняет в управлении.12 апреля с 14 до 17 часов в центре "Мой бизнес" проведут X Сибирский съезд экскурсоводов.Полная программа форума опубликована на сайте www.expo.visitaltai.info, там же открыта регистрация участников.
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алтайский край, василий шукшин, россия, туризм, новости - туризм
13:54 05.04.2022
 
На Алтае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI

В Алтайском крае начался прием заявок на участие в туристском форуме VISIT ALTAI

CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator / Алтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator /
Алтайский край
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 апр - РИА Новости. Приём заявок на деловые мероприятия международного туристского форума VISIT ALTAI идёт в Алтайском крае, форум состоится с 11 по 14 апреля, сообщило управление по туризму региона.
Алтайском крае идет прием заявок на деловые мероприятия Международного туристского форума VISIT ALTAI… С 11 по 14 апреля в Алтайском крае состоится X Международный туристский форум VISIT ALTAI. Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-формате. В них примут участие профильные специалисты в области экскурсионно-познавательного и активного туризма, формирования и продвижения регионального турпродукта, цифровых и интернет-маркетинговых технологий, а также молодые специалисты в области туризма и гостеприимства", - отмечают в управлении по туризму Алтайского края.
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Одним из ключевых событий форума станет V научно-практическая конференция "Вопросы интеграции историко-культурного наследия в развитие сферы туризма". Она посвящена 100-летию образования Чуйского тракта.
"Конференция пройдет 12 апреля с 9 часов 30 минут до 12 часов 45 минут в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова (улица Молодежная, 5). Также состоится фотовыставка, посвященная 100-летию образования Чуйского тракта. Она пройдет на площадке перед Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина (улица Молодежная, 15)", - уточняет в управлении.
12 апреля с 14 до 17 часов в центре "Мой бизнес" проведут X Сибирский съезд экскурсоводов.
Полная программа форума опубликована на сайте www.expo.visitaltai.info, там же открыта регистрация участников.
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