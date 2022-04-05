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Forum.Digital Business Women 2022 прошел в Москве

Forum.Digital Business Women 2022 прошел в Москве - РИА Новости, 05.04.2022

Forum.Digital Business Women 2022 прошел в Москве

31 марта прошел II ежегодный онлайн-форум по женскому предпринимательству Forum.Digital Business Women 2022 (18+). Организатором Форума выступил Фонд развития... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:59

2022-04-05T12:59

2022-04-05T12:59

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 апр - Фонд развития цифровой экономики. 31 марта прошел II ежегодный онлайн-форум по женскому предпринимательству Forum.Digital Business Women 2022 (18+). Организатором Форума выступил Фонд развития цифровой экономики совместно с АНО "Национальное агентство развития предпринимательства" при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.На каком этапе развития находится женское предпринимательство в России, какие меры поддержки оказывает государство, каким образом женщины интегрируют цифровизацию в образование и почему женщинам можно, а главное — нужно заниматься предпринимательством? На все вопросы ответили приглашенные гости и эксперты форума Forum.Digital Business Women 2022 для более 50 тыс. зрителей.Говоря о динамике развития женского предпринимательства в России, отмечаются положительные результаты по сравнению с прошлым годом, более того, увеличилась доля женщин-предпринимателей в таких отраслях, как IT-индустрия, химическая промышленность и строительство. "Выросла доля предпринимательниц в общем количестве ИП. На данный момент это 41%, то есть 1,4 млн женщин-предпринимателей из всего количества (3,7 млн). Что еще интересно, очень быстро развивается институт самозанятых налогоплательщиков на профессиональный доход: 41% самозанятых — это женщины. Год назад их было 39%. И если год назад доля составляла 32%, то сейчас уже 36%. У меня есть такое ощущение, что если мы встретимся через год, эти цифры еще подрастут", — поделился последними данными заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации Виталий Колесников.Важно отметить, что и регионы не отстают и показывают положительные результаты по доле женщин среди предпринимателей. Так, по данным, озвученным заместителем руководителя ФНС, доля женщин-предпринимателей в Курганской области составляет 55%, в Забайкальском крае — 55%, а в Республике Бурятия — 58%, что не может не радовать. "У нас сегодня практически 129 тыс. субъектов предпринимательства, и мы продолжаем поддерживать это направление. Малый и средний бизнес формирует практически 30% ВРП. Так вот, в малом и среднем бизнесе 40% — это женщины, то есть почти каждый второй предприниматель, формирующий треть нашего регионального продукта, является женщиной", — заявил премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров."Появляется новое место человека в мире, в мире искусственного интеллекта, в мире роботизации. Сейчас, судя по всему, очень важно, чтобы специалисты точных наук начали намного больше разбираться в гуманитарных науках, психологии. Революция в образовании должна уходить в гуманитарную сферу, а гуманитарная сфера больше присуща женскому типу мышления", — отметил доктор психологических наук, политтехнолог, психотерапевт и коуч Алексей Ситников, добавив, что "роль женщины будет возрастать, совершенно очевидно. Очень многие футурологи считают, что через 500 или 1 000 лет мир опять уйдет в сторону матриархата"."Женщины, которые планируют заниматься производством, постановкой новых технологических линий: если у вас внутри есть состояние и ощущение того, что это ваше, и вы понимаете, что вы хотите получить, — делайте. Двери, которые вы можете открыть, иногда мужчинам недоступны", — дал очень значимое для всех женщин напутствие учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин. — "Для меня женское предпринимательство — это планка, которая задает нам тренд, задает нам новые горизонты и высоты, которым необходимо соответствовать".Большое внимание было уделено созданию женских деловых сообществ и их роли в формировании устойчивого развития женского предпринимательства. "Сегодня чётким трендом в выстраивании экологичного партнёрства является создание бизнес-сообществ. И именно женщины-предприниматели являются успешными архитекторами, основателями и идеологами бизнес-клубов, ассоциаций и объединений, внутри которых создается доверительная атмосфера партнёрства, развития и взаимной поддержки", –– подчеркнула директор АНО "Национальное агентство развития предпринимательства", Директор Центра компетенций "Цифровая трансформация бизнеса" Фонда Развития Цифровой экономики Юлия Алферова.Член Общественного совета Министерства экономического развития РФ, член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев отметил женскую значимость в цифровизации: "Женщины приносят в мир сурового digital-бизнеса вдохновение, стимул к развитию и поиску новых возможностей. Своей заботой, чуткостью и невероятной энергией вы напоминаете нам о важных вещах и открываете новые направления в бизнесе. Необходимо отметить тот факт, что цифровизация представляет собой важный инструмент расширения прав и возможностей женщин. Еще недавно было сложно представить, каким образом молодая мама может совмещать предпринимательскую деятельность с заботой о семье. Сейчас это возможно благодаря цифровизации".Площадка Forum.Digital позволила участницам выстроить диалог с представителями государственных органов власти федерального и регионального уровня на тему предложений инициатив по поддержке женского предпринимательства.Запись трансляции конференции доступна к просмотру на официальном YouTube-канале Forum.Digital.Фонд развития цифровой экономики –– главный организатор мероприятия, оказывающий содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмену кейсов их интеграции.По вопросам и информационному партнерству:Полина СтороженкоПресс-секретарьФонд развития цифровой экономики+7 (495) 215-27-56 (доб. 134)ai_pr@forum.digitalПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы