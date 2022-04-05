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Forum.Digital Новое время Digital 2022 пройдет онлайн 7 апреля

Forum.Digital Новое время Digital 2022 пройдет онлайн 7 апреля - РИА Новости, 05.04.2022

Forum.Digital Новое время Digital 2022 пройдет онлайн 7 апреля

7 апреля состоится первая онлайн-конференция, посвященная актуальным в настоящее время вопросам IT- и digital-отрасли, — Forum.Digital Новое время Digital 2022. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:43

2022-04-05T12:43

2022-04-05T12:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 апр - Фонд развития цифровой экономики. 7 апреля состоится первая онлайн-конференция, посвященная актуальным в настоящее время вопросам IT- и digital-отрасли, — Forum.Digital Новое время Digital 2022. Главным организатором мероприятия выступает Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.Главные цели Форума — содействие в развитии российской IT-отрасли, обсуждение стратегий поддержки в условиях ограничений, а также разработка решений импортозамещения.В последние недели Россия сталкивается с невероятным количеством экономических и технологических санкций, которые в достаточной степени влияют на развитие российской IT-индустрии. Производители программного обеспечения и международные компании уходят с российского рынка, и перед отраслью встает вопрос: как работать дальше? Из основных проблем на данный момент выделяют закупку ПО, низкий уровень производства отечественного ПО и кадровый ресурс. 2 марта 2022 года на заседании Правительства были представлены новые меры поддержки IT-отрасли, среди них: возмещение 13% НДФЛ, уплаченного за сотрудника, предоставление льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний до 3% годовых, снижение налога на прибыль для IT-компаний с 3% до 0 % с 1 января 2022 года до конца 2024 года и многое другое. Какой план действий? Что ждет отрасль и какие пути развития можно реализовывать уже сейчас? На эти и другие вопросы ответят приглашенные гости и эксперты для более 50 тысяч зрителей на Forum.Digital Новое время Digital 2022.Ключевые темы обсуждения Forum.Digital Новое время Digital 2022: Новые реалии digital в России: честный разговор о перспективах развития отрасли; Время отечественных решений: особенности внедрения российских разработок; Инновационное решение 2022: переход на российские ПО и сервисы. Актуальные предложения для рынка России.Forum.Digital — серия отраслевых форумов, главная повестка которых "Цифровая трансформация различных отраслей экономики и внедрение инноваций". Участники мероприятия могут поделиться опытом, познакомиться с кейсами российских и международных компаний, а также найти новых партнеров.Зарегистрироваться и подать заявку на участие в Форуме можно по ссылке.Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) — главный организатор мероприятия, оказывающий поддержку в развитии цифровой трансформации государства, бизнеса и IT-проектов.По вопросам и информационному партнерству: пресс-секретарь Фонда развития цифровой экономики Полина Стороженко - +7 (495) 215-27-56 (доб. 134), ai_pr@forum.digitalПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы