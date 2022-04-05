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В России появился реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 05.04.2022
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В России появился реестр физлиц-иноагентов
В России появился реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 05.04.2022
В России появился реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского* и Евгения... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T21:21
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общество
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского* и Евгения Киселева*. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства."Сведения об иностранных источниках: Украина", — указывается в документе.По закону, человека независимо от гражданства могут признать "физлицом, выполняющим функции иностранного агента", если он занимается в России политической деятельностью "в интересах иностранного источника".Основанием для включения в такой реестр являются документы, поступившие от органов государственной власти.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
21:21 05.04.2022 (обновлено: 22:49 05.04.2022)
 
В России появился реестр физлиц-иноагентов

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского*

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского* и Евгения Киселева*. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
"Сведения об иностранных источниках: Украина", — указывается в документе.
По закону, человека независимо от гражданства могут признать "физлицом, выполняющим функции иностранного агента", если он занимается в России политической деятельностью "в интересах иностранного источника".
Основанием для включения в такой реестр являются документы, поступившие от органов государственной власти.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 23:42
Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом
 
ОбществоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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