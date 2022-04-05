https://ria.ru/20220405/fizlitsa-inoagenty-1781981044.html
В России появился реестр физлиц-иноагентов
В России появился реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 05.04.2022
В России появился реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского* и Евгения... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T21:21
2022-04-05T21:21
2022-04-05T22:49
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского* и Евгения Киселева*. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства."Сведения об иностранных источниках: Украина", — указывается в документе.По закону, человека независимо от гражданства могут признать "физлицом, выполняющим функции иностранного агента", если он занимается в России политической деятельностью "в интересах иностранного источника".Основанием для включения в такой реестр являются документы, поступившие от органов государственной власти.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220401/ponasenkov-1781400620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
21:21 05.04.2022 (обновлено: 22:49 05.04.2022)
В России появился реестр физлиц-иноагентов
Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского*
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского
* и Евгения Киселева*. Соответствующая информация опубликована на сайте
ведомства.
"Сведения об иностранных источниках: Украина", — указывается в документе.
По закону, человека независимо от гражданства могут признать "физлицом, выполняющим функции иностранного агента", если он занимается в России политической деятельностью "в интересах иностранного источника".
Основанием для включения в такой реестр являются документы, поступившие от органов государственной власти.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.