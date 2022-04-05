https://ria.ru/20220405/fizlitsa-inoagenty-1781981044.html

В России появился реестр физлиц-иноагентов

В России появился реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 05.04.2022

В России появился реестр физлиц-иноагентов

Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского* и Евгения... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T21:21

2022-04-05T21:21

2022-04-05T22:49

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России создало реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него включили журналистов Матвея Ганапольского* и Евгения Киселева*. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства."Сведения об иностранных источниках: Украина", — указывается в документе.По закону, человека независимо от гражданства могут признать "физлицом, выполняющим функции иностранного агента", если он занимается в России политической деятельностью "в интересах иностранного источника".Основанием для включения в такой реестр являются документы, поступившие от органов государственной власти.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220401/ponasenkov-1781400620.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)