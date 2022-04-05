https://ria.ru/20220405/finlyandiya-1781884785.html

В Финляндии задержали девять человек, мешавших разгрузке угля из России

В Финляндии задержали девять человек, мешавших разгрузке угля из России - РИА Новости, 05.04.2022

В Финляндии задержали девять человек, мешавших разгрузке угля из России

Полиция финской столицы задержала девять человек, проводивших акцию протеста против прибытия последней партии российского угля на электростанцию в Хельсинки,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:01

2022-04-05T14:01

2022-04-05T14:01

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр — РИА Новости. Полиция финской столицы задержала девять человек, проводивших акцию протеста против прибытия последней партии российского угля на электростанцию в Хельсинки, сообщают органы правопорядка.Ранее во вторник финский офис Greenpeace проинформировал, что активисты протестуют против прибытия российского судна с углем и требует от правительства вынести постановление об отказе Финляндии от российских ископаемых источников энергии."Полиция задержала 9 человек в порту Салмисаари во вторник после 9 утра. Эти люди забрались на конструкции в районе гавани и прикрепились к ним. Эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении.В понедельник энергетическая компания Helen сообщила, что последняя партия российского угля поступит на предприятие 5 апреля, после чего закупки угля у поставщиков из РФ прекратятся.В соответствии с законом, утвержденным в Финляндии в 2019 году, производство электроэнергии и тепла на угле будет запрещено в стране с 1 мая 2029 года.

https://ria.ru/20220405/finlyandiya-1781845879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, greenpeace