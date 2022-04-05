Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии задержали девять человек, мешавших разгрузке угля из России - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/finlyandiya-1781884785.html
В Финляндии задержали девять человек, мешавших разгрузке угля из России
В Финляндии задержали девять человек, мешавших разгрузке угля из России - РИА Новости, 05.04.2022
В Финляндии задержали девять человек, мешавших разгрузке угля из России
Полиция финской столицы задержала девять человек, проводивших акцию протеста против прибытия последней партии российского угля на электростанцию в Хельсинки,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:01
2022-04-05T14:01
в мире
финляндия
россия
greenpeace
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150065/95/1500659549_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_e283e39ccaf3f0875636c4be51a579e1.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр — РИА Новости. Полиция финской столицы задержала девять человек, проводивших акцию протеста против прибытия последней партии российского угля на электростанцию в Хельсинки, сообщают органы правопорядка.Ранее во вторник финский офис Greenpeace проинформировал, что активисты протестуют против прибытия российского судна с углем и требует от правительства вынести постановление об отказе Финляндии от российских ископаемых источников энергии."Полиция задержала 9 человек в порту Салмисаари во вторник после 9 утра. Эти люди забрались на конструкции в районе гавани и прикрепились к ним. Эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении.В понедельник энергетическая компания Helen сообщила, что последняя партия российского угля поступит на предприятие 5 апреля, после чего закупки угля у поставщиков из РФ прекратятся.В соответствии с законом, утвержденным в Финляндии в 2019 году, производство электроэнергии и тепла на угле будет запрещено в стране с 1 мая 2029 года.
https://ria.ru/20220405/finlyandiya-1781845879.html
https://ria.ru/20220326/poezda-1780245923.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150065/95/1500659549_31:0:4639:3456_1920x0_80_0_0_0b6a8d9534828826c89c1fa1432ef6b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, greenpeace
14:01 05.04.2022
 
В Финляндии задержали девять человек, мешавших разгрузке угля из России

Полиция в Финляндии задержала девять человек, мешавших разгрузке угля из России

© AFP 2022 / Roni Lehti / LehtikuvaПолиция в Финляндии
Полиция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / Roni Lehti / Lehtikuva
Полиция в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр — РИА Новости. Полиция финской столицы задержала девять человек, проводивших акцию протеста против прибытия последней партии российского угля на электростанцию в Хельсинки, сообщают органы правопорядка.
Ранее во вторник финский офис Greenpeace проинформировал, что активисты протестуют против прибытия российского судна с углем и требует от правительства вынести постановление об отказе Финляндии от российских ископаемых источников энергии.
Центр Хельсинки. - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 11:27
Ситуация на Украине сильно бьет по экономике Финляндии, выяснили аналитики
"Полиция задержала 9 человек в порту Салмисаари во вторник после 9 утра. Эти люди забрались на конструкции в районе гавани и прикрепились к ним. Эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении.
В понедельник энергетическая компания Helen сообщила, что последняя партия российского угля поступит на предприятие 5 апреля, после чего закупки угля у поставщиков из РФ прекратятся.
В соответствии с законом, утвержденным в Финляндии в 2019 году, производство электроэнергии и тепла на угле будет запрещено в стране с 1 мая 2029 года.
Поезд Allegro. Архив - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 16:14
Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта
 
В миреФинляндияРоссияGreenpeace
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала