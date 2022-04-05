https://ria.ru/20220405/finlyandiya-1781845879.html
Ситуация на Украине сильно бьет по экономике Финляндии, выяснили аналитики
Ситуация на Украине сильно бьет по экономике Финляндии, выяснили аналитики - РИА Новости, 05.04.2022
Ситуация на Украине сильно бьет по экономике Финляндии, выяснили аналитики
Ситуация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции влияют на экономику Финляндии сильнее, чем на другие страны северного региона, следует из... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:27
2022-04-05T11:27
2022-04-05T11:27
в мире
норвегия
финляндия
россия
экономика
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции влияют на экономику Финляндии сильнее, чем на другие страны северного региона, следует из оценки Danske Bank."Danske Bank снизил прогнозы роста для Финляндии и Швеции по сравнению с предыдущим отчетом в начале года. В Финляндии прогнозируется рост на 1,7% вместо 2,8%, а в Швеции - на 2,5% вместо 3%. Банк сохраняет свой прогноз роста для Норвегии (3,8%) и повышает прогноз для Дании на один процентный пункт до 3,5%", - говорится в сообщении.Финляндия из-за санкций потеряла важного торгового партнера - Россию."Финляндия потеряла довольно важного торгового партнера, в то время как другие скандинавские страны... практически не имели прямой торговли с Россией", - приводится в сообщении цитата главного экономиста Danske Bank Ласа Ольсена.Отмечается, что Россия была пятым по величине торговым партнером Финляндии по экспорту в 2021 году, а роль России в импорте была более значительной, особенно в отношении нефти и природного газа."Экономические связи между двумя странами были сильны и в других отношениях, поскольку многие компании имели производство в России, а российские туристы были основным источником дохода для финской туристической индустрии до коронавируса", - отмечается в сообщении.Danske Bank прогнозирует инфляцию в Финляндии на уровне 4,4%, по сравнению с 4% в Швеции, 4,5% в Дании и 3,3% в Норвегии.
https://ria.ru/20220405/defitsit-1781812864.html
https://ria.ru/20220402/zabastovka-1781470599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, финляндия, россия, экономика, санкции в отношении россии
Ситуация на Украине сильно бьет по экономике Финляндии, выяснили аналитики
Danske Bank: ситуация на Украине бьет по Финляндии сильнее, чем по другим северным странам
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции влияют на экономику Финляндии сильнее, чем на другие страны северного региона, следует из оценки Danske Bank.
"Danske Bank снизил прогнозы роста для Финляндии
и Швеции
по сравнению с предыдущим отчетом в начале года. В Финляндии прогнозируется рост на 1,7% вместо 2,8%, а в Швеции - на 2,5% вместо 3%. Банк сохраняет свой прогноз роста для Норвегии
(3,8%) и повышает прогноз для Дании
на один процентный пункт до 3,5%", - говорится в сообщении.
Финляндия из-за санкций потеряла важного торгового партнера - Россию
.
"Финляндия потеряла довольно важного торгового партнера, в то время как другие скандинавские страны... практически не имели прямой торговли с Россией", - приводится в сообщении цитата главного экономиста Danske Bank Ласа Ольсена.
Отмечается, что Россия была пятым по величине торговым партнером Финляндии по экспорту в 2021 году, а роль России в импорте была более значительной, особенно в отношении нефти и природного газа.
"Экономические связи между двумя странами были сильны и в других отношениях, поскольку многие компании имели производство в России, а российские туристы были основным источником дохода для финской туристической индустрии до коронавируса", - отмечается в сообщении.
Danske Bank прогнозирует инфляцию в Финляндии на уровне 4,4%, по сравнению с 4% в Швеции, 4,5% в Дании и 3,3% в Норвегии.