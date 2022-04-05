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В Сирии сравнили фейки против России на Украине с видео "Белых касок" - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/feyki-1781886075.html
В Сирии сравнили фейки против России на Украине с видео "Белых касок"
В Сирии сравнили фейки против России на Украине с видео "Белых касок" - РИА Новости, 05.04.2022
В Сирии сравнили фейки против России на Украине с видео "Белых касок"
Фейки против РФ на Украине заказали западные страны по примеру видеозаписей "Белых касок", заявил РИА Новости депутат сирийского парламента Аммар аль-Асад. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:05
2022-04-05T14:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сирия
украина
россия
киевская область
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ДАМАСК, 5 апр – РИА Новости. Фейки против РФ на Украине заказали западные страны по примеру видеозаписей "Белых касок", заявил РИА Новости депутат сирийского парламента Аммар аль-Асад."Увиденные нами сегодня видеозаписи, сфабрикованные с целью обвинить российскую армию и опорочить образ РФ в СМИ в глазах европейцев и всего мира – обычное дело для США, они этим занимались в Сирии вместе с "Белыми касками", делая постановки химических атак и им подобных", - заявил аль-Асад."Картина ясна, заговор очевиден, заказчик один – американцы", - отметил депутат."Использование расистских и неонацистских лозунгов на Украине ничем не отличается от "Джебхат ан-Нусры"*, "Хайат Тахрир аш-Шам"*, ИГ* в Сирии и их руководителей в темных комнатах в Великобритании, управляющей этой кампанией и трюками в СМИ вместе с партнерами – Францией, США и так далее", - сказал депутат.По его мнению, на спецоперацию РФ эти видео не окажут влияния. "Мы, сирийцы, испытали на себе подобные сфабрикованные видео", - заявил депутат.Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.* Запрещенные в России террористические группировки.
https://ria.ru/20220405/provokatsiya-1781876751.html
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в мире, сирия, украина, россия, киевская область
14:05 05.04.2022
 
В Сирии сравнили фейки против России на Украине с видео "Белых касок"

Сирийский депутат аль-Асад: фейки против России заказали по сценарию "Белых касок"

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 5 апр – РИА Новости. Фейки против РФ на Украине заказали западные страны по примеру видеозаписей "Белых касок", заявил РИА Новости депутат сирийского парламента Аммар аль-Асад.
"Увиденные нами сегодня видеозаписи, сфабрикованные с целью обвинить российскую армию и опорочить образ РФ в СМИ в глазах европейцев и всего мира – обычное дело для США, они этим занимались в Сирии вместе с "Белыми касками", делая постановки химических атак и им подобных", - заявил аль-Асад.
"Картина ясна, заговор очевиден, заказчик один – американцы", - отметил депутат.
"Использование расистских и неонацистских лозунгов на Украине ничем не отличается от "Джебхат ан-Нусры"*, "Хайат Тахрир аш-Шам"*, ИГ* в Сирии и их руководителей в темных комнатах в Великобритании, управляющей этой кампанией и трюками в СМИ вместе с партнерами – Францией, США и так далее", - сказал депутат.
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По его мнению, на спецоперацию РФ эти видео не окажут влияния. "Мы, сирийцы, испытали на себе подобные сфабрикованные видео", - заявил депутат.
Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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ВСУ подготовили новые фейки с "убитыми жителями", заявило Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
* Запрещенные в России террористические группировки.
 
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