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Эксперт спрогнозировал эскалацию на Украине после провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
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https://ria.ru/20220405/eskalatsiya-1781825227.html
Эксперт спрогнозировал эскалацию на Украине после провокации в Буче
Эксперт спрогнозировал эскалацию на Украине после провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
Эксперт спрогнозировал эскалацию на Украине после провокации в Буче
Провокация в украинской Буче станет триггером для дальнейшей эскалации, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:47
2022-04-05T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
политика
украина
россия
киевская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Провокация в украинской Буче станет триггером для дальнейшей эскалации, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".По оценке Тимофеева, заявления России не смогут переубедить тех западных политиков и журналистов, кто уже занял категоричную позицию по этому поводу. "Нет, не могут, к сожалению", - ответил эксперт на соответствующий вопрос РИА Новости.По его прогнозу, провокация в Буче "будет камнем преткновения". Он добавил, что "Украина и Запад раскручивают нарратив о военном преступлении".По мнению эксперта, инсценировка в Буче станет стимулом к очередной антироссийской консолидации, что практически исключает перспективы каких-либо "сделок" по вопросам безопасности. "Прекращение огня на Украине возможно как тактический маневр, но вряд ли какое-либо соглашение будет устойчивым", - полагает Тимофеев.По его словам, следует ожидать новых санкций со стороны Запада. "Уже запущен процесс понижения уровня дипломатических отношений. Возможно, будут расширены финансовые и транспортные санкции", - считает он.В ЕС, полагает он, развернется дискуссия о запрете на поставки российских энергоносителей, хотя у Европы нет единой позиции по этому вопросу. Возможно и "военно-политическое обострение отношений со странами НАТО", добавил эксперт."Достижение каких-либо компромиссов становится крайне сложным, если вообще возможным. Стороны готовы дожимать друг друга до конца. СМИ разгоняют радикализм общественного мнения", - заявил Тимофеев РИА Новости.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
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политика, украина, россия, киевская область
09:47 05.04.2022
 
Эксперт спрогнозировал эскалацию на Украине после провокации в Буче

Эксперт Тимофеев назвал провокацию в Буче триггером для дальнейшей эскалации

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Провокация в украинской Буче станет триггером для дальнейшей эскалации, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
По оценке Тимофеева, заявления России не смогут переубедить тех западных политиков и журналистов, кто уже занял категоричную позицию по этому поводу. "Нет, не могут, к сожалению", - ответил эксперт на соответствующий вопрос РИА Новости.
По его прогнозу, провокация в Буче "будет камнем преткновения". Он добавил, что "Украина и Запад раскручивают нарратив о военном преступлении".
По мнению эксперта, инсценировка в Буче станет стимулом к очередной антироссийской консолидации, что практически исключает перспективы каких-либо "сделок" по вопросам безопасности. "Прекращение огня на Украине возможно как тактический маневр, но вряд ли какое-либо соглашение будет устойчивым", - полагает Тимофеев.
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По его словам, следует ожидать новых санкций со стороны Запада. "Уже запущен процесс понижения уровня дипломатических отношений. Возможно, будут расширены финансовые и транспортные санкции", - считает он.
В ЕС, полагает он, развернется дискуссия о запрете на поставки российских энергоносителей, хотя у Европы нет единой позиции по этому вопросу. Возможно и "военно-политическое обострение отношений со странами НАТО", добавил эксперт.
"Достижение каких-либо компромиссов становится крайне сложным, если вообще возможным. Стороны готовы дожимать друг друга до конца. СМИ разгоняют радикализм общественного мнения", - заявил Тимофеев РИА Новости.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
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В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежессированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
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