https://ria.ru/20220405/energosektor-1781917591.html
Запад хочет решать проблемы в энергосекторе за счет России, заявил Путин
Запад хочет решать проблемы в энергосекторе за счет России, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2022
Запад хочет решать проблемы в энергосекторе за счет России, заявил Путин
Запад хочет решать проблемы в экономике и энергетике за счет России, заявляют о возможной национализации российских активов, но так можно далеко зайти - это... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:00
2022-04-05T16:00
2022-04-05T16:46
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад хочет решать проблемы в экономике и энергетике за счет России, заявляют о возможной национализации российских активов, но так можно далеко зайти - это обоюдоострое оружие, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Более того, уже слышим и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
https://ria.ru/20220405/rubli-1781889228.html
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"Это обоюдоострое оружие" – Путин о планах Европы национализировать российские активы
«Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие». Путин о планах европейских политиков национализировать российские активы
2022-04-05T16:00
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PT0M28S
РИА Новости
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владимир путин, экономика, россия
16:00 05.04.2022 (обновлено: 16:46 05.04.2022)
Запад хочет решать проблемы в энергосекторе за счет России, заявил Путин
Президент Путин: Запад хочет решать проблемы в энергосекторе за счет России