https://ria.ru/20220405/elektromobili-1781864700.html

Китайский BYD переходит на производство электромобилей

Китайский BYD переходит на производство электромобилей - РИА Новости, 05.04.2022

Китайский BYD переходит на производство электромобилей

В воскресенье китайский автопроизводитель BYD объявил, что, начиная с марта, он прекратил производство автомобилей с бензиновым двигателем. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:41

2022-04-05T12:41

2022-04-05T12:41

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китай

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МОСКВА, 5 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье китайский автопроизводитель BYD объявил, что, начиная с марта, он прекратил производство автомобилей с бензиновым двигателем.По словам ведущего китайского производителя автомобилей на новых источниках энергии, в будущем автомобильный бизнес компании BYD будет сосредоточен на электромобилях, функционирующих исключительно на электроэнергии, и подзаряжаемых от сети гибридных электромобилях.Компания также заявила, что она продолжит предоставлять клиентам, которые уже владеют автомобилями с бензиновым двигателем, улучшенное обслуживание и послепродажную гарантию, а также поставлять запасные части на протяжении всего жизненного цикла.Согласном последним данным, в марте компания BYD продала 104 338 легковых автомобилей, в том числе 50 674 машины с гибридными двигателями и 53 664 машины с электромоторами, при этом не было продано автомобилей с бензиновым двигателем.

https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, авто, китай