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Китайский BYD переходит на производство электромобилей - РИА Новости, 05.04.2022
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Китайский BYD переходит на производство электромобилей
Китайский BYD переходит на производство электромобилей - РИА Новости, 05.04.2022
Китайский BYD переходит на производство электромобилей
В воскресенье китайский автопроизводитель BYD объявил, что, начиная с марта, он прекратил производство автомобилей с бензиновым двигателем. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:41
2022-04-05T12:41
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экономика
авто
китай
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МОСКВА, 5 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье китайский автопроизводитель BYD объявил, что, начиная с марта, он прекратил производство автомобилей с бензиновым двигателем.По словам ведущего китайского производителя автомобилей на новых источниках энергии, в будущем автомобильный бизнес компании BYD будет сосредоточен на электромобилях, функционирующих исключительно на электроэнергии, и подзаряжаемых от сети гибридных электромобилях.Компания также заявила, что она продолжит предоставлять клиентам, которые уже владеют автомобилями с бензиновым двигателем, улучшенное обслуживание и послепродажную гарантию, а также поставлять запасные части на протяжении всего жизненного цикла.Согласном последним данным, в марте компания BYD продала 104 338 легковых автомобилей, в том числе 50 674 машины с гибридными двигателями и 53 664 машины с электромоторами, при этом не было продано автомобилей с бензиновым двигателем.
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экономика, авто, китай
12:41 05.04.2022
 

Китайский BYD переходит на производство электромобилей

© AFP 2022 / STRРабота автомобильного концерна BYD в Китае
Работа автомобильного концерна BYD в Китае - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / STR
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МОСКВА, 5 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье китайский автопроизводитель BYD объявил, что, начиная с марта, он прекратил производство автомобилей с бензиновым двигателем.
По словам ведущего китайского производителя автомобилей на новых источниках энергии, в будущем автомобильный бизнес компании BYD будет сосредоточен на электромобилях, функционирующих исключительно на электроэнергии, и подзаряжаемых от сети гибридных электромобилях.
Компания также заявила, что она продолжит предоставлять клиентам, которые уже владеют автомобилями с бензиновым двигателем, улучшенное обслуживание и послепродажную гарантию, а также поставлять запасные части на протяжении всего жизненного цикла.
Согласном последним данным, в марте компания BYD продала 104 338 легковых автомобилей, в том числе 50 674 машины с гибридными двигателями и 53 664 машины с электромоторами, при этом не было продано автомобилей с бензиновым двигателем.
Экспериментальный автомобиль, работающий на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов, Shanghai Auto Show, Китай - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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