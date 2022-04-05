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Китайский BYD переходит на производство электромобилей
Китайский BYD переходит на производство электромобилей - РИА Новости, 05.04.2022
Китайский BYD переходит на производство электромобилей
В воскресенье китайский автопроизводитель BYD объявил, что, начиная с марта, он прекратил производство автомобилей с бензиновым двигателем. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:41
2022-04-05T12:41
2022-04-05T12:41
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авто
китай
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МОСКВА, 5 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье китайский автопроизводитель BYD объявил, что, начиная с марта, он прекратил производство автомобилей с бензиновым двигателем.По словам ведущего китайского производителя автомобилей на новых источниках энергии, в будущем автомобильный бизнес компании BYD будет сосредоточен на электромобилях, функционирующих исключительно на электроэнергии, и подзаряжаемых от сети гибридных электромобилях.Компания также заявила, что она продолжит предоставлять клиентам, которые уже владеют автомобилями с бензиновым двигателем, улучшенное обслуживание и послепродажную гарантию, а также поставлять запасные части на протяжении всего жизненного цикла.Согласном последним данным, в марте компания BYD продала 104 338 легковых автомобилей, в том числе 50 674 машины с гибридными двигателями и 53 664 машины с электромоторами, при этом не было продано автомобилей с бензиновым двигателем.
https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, китай
МОСКВА, 5 апр - Проект "Россия-Китай: Главное".
В воскресенье китайский автопроизводитель BYD объявил, что, начиная с марта, он прекратил производство автомобилей
с бензиновым двигателем.
По словам ведущего китайского производителя автомобилей на новых источниках энергии, в будущем автомобильный бизнес компании BYD будет сосредоточен на электромобилях, функционирующих исключительно на электроэнергии, и подзаряжаемых от сети гибридных электромобилях.
Компания также заявила, что она продолжит предоставлять клиентам, которые уже владеют автомобилями с бензиновым двигателем, улучшенное обслуживание и послепродажную гарантию, а также поставлять запасные части на протяжении всего жизненного цикла.
Согласном последним данным, в марте компания BYD продала 104 338 легковых автомобилей, в том числе 50 674 машины с гибридными двигателями и 53 664 машины с электромоторами, при этом не было продано автомобилей с бензиновым двигателем.