https://ria.ru/20220405/elektroenergiya-1781864466.html

В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли

В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли - РИА Новости, 05.04.2022

В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли

Минэнерго России не исключает перспективу перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, но окончательное решение по этому поводу за ее экспортером -... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:42

2022-04-05T12:42

2022-04-05T12:57

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минэнерго России не исключает перспективу перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, но окончательное решение по этому поводу за ее экспортером - компанией "Интер РАО", заявил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс."Пусть коллеги определяются с точки зрения принципов расчета и возможностей, это хозяйственные взаимоотношения. Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали", - сказал замминистра, уточнив, что речь идет об экспортере электроэнергии - компании "Интер РАО".

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия