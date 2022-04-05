https://ria.ru/20220405/elektroenergiya-1781864466.html
В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли
В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли - РИА Новости, 05.04.2022
В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли
Минэнерго России не исключает перспективу перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, но окончательное решение по этому поводу за ее экспортером -... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:42
2022-04-05T12:42
2022-04-05T12:57
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минэнерго России не исключает перспективу перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, но окончательное решение по этому поводу за ее экспортером - компанией "Интер РАО", заявил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс."Пусть коллеги определяются с точки зрения принципов расчета и возможностей, это хозяйственные взаимоотношения. Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали", - сказал замминистра, уточнив, что речь идет об экспортере электроэнергии - компании "Интер РАО".
https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия
12:42 05.04.2022 (обновлено: 12:57 05.04.2022)
В Минэнерго не исключили перевод расчетов за электроэнергию в рубли
Минэнерго не исключил перевод экспорта электроэнергии на рублевые расчеты
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минэнерго России не исключает перспективу перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, но окончательное решение по этому поводу за ее экспортером - компанией "Интер РАО", заявил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс.
"Пусть коллеги определяются с точки зрения принципов расчета и возможностей, это хозяйственные взаимоотношения. Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали", - сказал замминистра, уточнив, что речь идет об экспортере электроэнергии - компании "Интер РАО".