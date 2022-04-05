https://ria.ru/20220405/ekomarshruty-1781826693.html
Началось обустройство экомаршрутов на двух участках будущего "Парка Яуза"
Началось обустройство экомаршрутов на двух участках будущего "Парка Яуза" - РИА Новости, 05.04.2022
Началось обустройство экомаршрутов на двух участках будущего "Парка Яуза"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству экомаршрутов на двух участках будущего "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:57
2022-04-05T09:57
2022-04-05T09:57
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству экомаршрутов на двух участках будущего "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается масштабная работа по созданию уникального экологического объекта - "Парк Яуза", в этом году приведем в порядок еще два участка в пойме одноименной реки - от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинская. Экотропы пройдут по обоим участкам, их общая протяженность составит более двух километров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется устройство свайного основания эконастилов, формируется конструктив, монтируются стойки для ограждений."Экотропы покроем специальной износостойкой террасной доской, для безопасности пешеходов в опорах поручней смонтируем светильники архитектурно-художественной подсветки. Настилы обустроим вдоль левого берега Яузы, где сейчас нет инфраструктуры для комфортных прогулок. В ходе работ свяжем экомаршруты с единым пешеходным пространством парка, перекинем несколько мостиков на противоположный берег", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что появление экологических троп поможет грамотно распределить рекреационную нагрузку на экосистемы и уменьшить антропогенное влияние. Вдоль экомаршрутов установят информационные стенды с указанием существующих в парке видов растений и животных."Парк Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, его общая площадь составит более 350 гектаров. Новая зеленая зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.
https://ria.ru/20220401/skver-1781694612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, европа, городское хозяйство москвы, москва
Началось обустройство экомаршрутов на двух участках будущего "Парка Яуза"
В Москве началось обустройство экомаршрутов еще на двух участках будущего "Парка Яуза"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству экомаршрутов на двух участках будущего "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается масштабная работа по созданию уникального экологического объекта - "Парк Яуза", в этом году приведем в порядок еще два участка в пойме одноименной реки - от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинская. Экотропы пройдут по обоим участкам, их общая протяженность составит более двух километров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется устройство свайного основания эконастилов, формируется конструктив, монтируются стойки для ограждений.
"Экотропы покроем специальной износостойкой террасной доской, для безопасности пешеходов в опорах поручней смонтируем светильники архитектурно-художественной подсветки. Настилы обустроим вдоль левого берега Яузы, где сейчас нет инфраструктуры для комфортных прогулок. В ходе работ свяжем экомаршруты с единым пешеходным пространством парка, перекинем несколько мостиков на противоположный берег", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что появление экологических троп поможет грамотно распределить рекреационную нагрузку на экосистемы и уменьшить антропогенное влияние. Вдоль экомаршрутов установят информационные стенды с указанием существующих в парке видов растений и животных.
"Парк Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе
, его общая площадь составит более 350 гектаров. Новая зеленая зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.