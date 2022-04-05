https://ria.ru/20220405/ekologiya-1781809378.html

Китайцев шокировал переход немцев с газа на дрова

Китайцев шокировал переход немцев с газа на дрова - РИА Новости, 05.04.2022

Китайцев шокировал переход немцев с газа на дрова

Жители Германии на фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе начали массово запасаться дровами. Об этом со ссылкой на данные телеканала CCTV News... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T06:14

2022-04-05T06:14

2022-04-05T06:14

в мире

китай

природный газ

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Жители Германии на фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе начали массово запасаться дровами. Об этом со ссылкой на данные телеканала CCTV News сообщает китайское издание "Гуаньча".Таким образом немцы, обеспокоенные нехваткой природного газа, готовятся к отоплению своих домов предстоящей зимой. Кроме того, в настоящее время спрос на дровяные печи значительно превышает предложение, отмечается в статье.Ранее правительство Германии заявило, что норма хранения природного газа снизилась до 25% и призвало компании и общественность "максимально экономить газ".Материал вызвал активный отклик читателей, раскритиковавших действия Берлина."Сначала нам (китайцам – Прим. ред.) не разрешали пользоваться одноразовыми деревянными палочками, а теперь сжигаете дерево!", - возмутился один из комментаторов."После десятилетий напряженной работы вы в одночасье вернулись в то состояние, которое было после войны", - написал другой."После того, как "Зеленые" вошли в правительство (ФРГ – Прим. ред.), они предложили начать жечь дрова. Волшебно!", - иронизирует третий."Европа и США просто "первый класс". Мы запасаемся едой. Они запасаются дровами. Как скот...", - выразил мнение четвертый."Только они еще не знают: леса тоже больше всего в России", - подвел пятый комментатор.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, китай, природный газ, россия