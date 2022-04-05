https://ria.ru/20220405/donbass-1781933193.html

Снаряд "Урагана" упал в огород жительницы Кировска в ЛНР

Снаряд "Урагана" упал в огород жительницы Кировска в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022

Снаряд "Урагана" упал в огород жительницы Кировска в ЛНР

После обстрела из РСЗО "Ураган" города Кировска в ЛНР одна из ракет приземлилась в огород местной жительницы, часть не разорвалась, ее должны либо... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:54

2022-04-05T16:54

2022-04-05T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

киев

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КИРОВСК, 5 апр - РИА Новости. После обстрела из РСЗО "Ураган" города Кировска в ЛНР одна из ракет приземлилась в огород местной жительницы, часть не разорвалась, ее должны либо разминировать, либо уничтожить на месте, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел был в понедельник, в том числе из системы "Ураган", ракеты которой начинены минами с поражающими элементами - маленькими железными овалами, скрепленными пластмассой. В этот "прилет" ракета не разорвалась. Корреспонденту удалось побеседовать с хозяйкой дома, в огород которого прилетела ракета."Мы как раз были дома с дочкой. Увидела в окно: летит над домом, над теплицей, в огород, и поворачивает вправо. И дым. Смотрим, понимаем, что-то упало, но не взорвалось. Понятно, если был бы взрыв... Посмотрели, а это у нас в огороде", - сказала женщина. В своем огороде она увидела кассеты - "много блестящих штучек", а также длинный хвост ракеты. "...и круглая штука такая - видимо, кассеты в ней", - добавила она."Дождь прошел, нас не было в огороде никого, а до этого все были в огороде. Если бы не было дождя, мы бы все были в огороде", - рассказала она. В этой части города, по ее словам, все еще живут люди, по большей части старики, которые не могут уехать, практически из нее никто и не выезжал. "Летает каждый день, с утра до вечера. Всю эту ночь летало, целыми днями", - рассказала также она, уточнив, что не знает, почему украинские войска обстреливают город.Сама неразорвавшаяся ракета лежит в огороде рядом с домом женщины - территория оцеплена, дежурят бойцы МЧС и Народной милиции ЛНР, снаряд должны либо разминировать, либо уничтожить на месте. Ходить рядом с ним опасно, рассказали дежурящие на месте силовики - рядом могут быть неразорвавшиеся мины.Как рассказала журналистам Виктория Сергеевна, глава администрации Кировска, скорее всего, элементы снаряда уничтожат на месте, поскольку его транспортировка может быть опасна. Всего в городе прилетело два снаряда "Урагана".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220405/obstrel-1781901214.html

https://ria.ru/20220405/mikhaylovka-1781876177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире