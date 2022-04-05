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Украинские войска обстреляли поселок Калиново в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/donbass-1781900152.html
Украинские войска обстреляли поселок Калиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли поселок Калиново в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022
Украинские войска обстреляли поселок Калиново в ЛНР
Украинские военные во вторник обстреляли из минометов поселок Калиново в Луганской народной республике, повреждено здание школы и два жилых дома, сообщили в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:57
2022-04-05T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные во вторник обстреляли из минометов поселок Калиново в Луганской народной республике, повреждено здание школы и два жилых дома, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате минометного обстрела поселка Калиново повреждена школа и два жилых дома", - заявил офицер представительства ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/obstrel-1781901214.html
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
14:57 05.04.2022 (обновлено: 15:11 05.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли поселок Калиново в ЛНР

В поселке Калиново в ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены два дома и школа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДом в городе Ровеньки Луганской народной республики, пострадавший в результате попадания украинской ракеты "Точка-У"
Дом в городе Ровеньки Луганской народной республики, пострадавший в результате попадания украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дом в городе Ровеньки Луганской народной республики, пострадавший в результате попадания украинской ракеты "Точка-У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные во вторник обстреляли из минометов поселок Калиново в Луганской народной республике, повреждено здание школы и два жилых дома, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате минометного обстрела поселка Калиново повреждена школа и два жилых дома", - заявил офицер представительства ЛНР.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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