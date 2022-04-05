https://ria.ru/20220405/donbass-1781900152.html

Украинские войска обстреляли поселок Калиново в ЛНР

Украинские войска обстреляли поселок Калиново в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские войска обстреляли поселок Калиново в ЛНР

Украинские военные во вторник обстреляли из минометов поселок Калиново в Луганской народной республике, повреждено здание школы и два жилых дома, сообщили в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:57

2022-04-05T14:57

2022-04-05T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные во вторник обстреляли из минометов поселок Калиново в Луганской народной республике, повреждено здание школы и два жилых дома, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате минометного обстрела поселка Калиново повреждена школа и два жилых дома", - заявил офицер представительства ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/obstrel-1781901214.html

https://ria.ru/20220405/mikhaylovka-1781876177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина