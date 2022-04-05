08:07 05.04.2022 (обновлено: 08:10 05.04.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Зайцево снарядами калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодросток у здания школы в Горловке, поврежденного в результате обстрела
Подросток у здания школы в Горловке, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут утром во вторник обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 24 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.15 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие; 07.25 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибром 122 мм; 07.25 - н.п. Авдеевка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.