17:05 05.04.2022 (обновлено: 17:30 05.04.2022)
Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране
МИД Словении сообщил о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране
Панорама Любляны, Словения
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране, следует из заявления внешнеполитического ведомства Словении.
"Министерство иностранных дел (Словении - ред.) проинформировало посла России (Тимура Эйвазова - ред.) о решении сократить число дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении МИД Словении.
Отмечается, что в стране останется такое же число сотрудников дипмиссии РФ, как и в дипмиссии Словении в Москве.
Также словенский МИД сообщил, что ранее во вторник вызвал посла России и выразил ему протест в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.