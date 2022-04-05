Рейтинг@Mail.ru
Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781936934.html
Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране
Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране - РИА Новости, 05.04.2022
Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране
МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране, следует из заявления внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:05
2022-04-05T17:30
россия
в мире
словения
мид словении
украина
тимур эйвазов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148674/83/1486748367_0:0:4500:2531_1920x0_80_0_0_0ab08e317b4ecfdccc8605321d976158.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране, следует из заявления внешнеполитического ведомства Словении."Министерство иностранных дел (Словении - ред.) проинформировало посла России (Тимура Эйвазова - ред.) о решении сократить число дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении МИД Словении.Отмечается, что в стране останется такое же число сотрудников дипмиссии РФ, как и в дипмиссии Словении в Москве.Также словенский МИД сообщил, что ранее во вторник вызвал посла России и выразил ему протест в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220401/flag-1781197272.html
https://ria.ru/20220324/gaz-1779928592.html
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781924602.html
россия
словения
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148674/83/1486748367_334:0:4334:3000_1920x0_80_0_0_ab81df1f68406fef64352a1c5aee6429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, словения, мид словении, украина, тимур эйвазов
17:05 05.04.2022 (обновлено: 17:30 05.04.2022)
 
Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране

МИД Словении сообщил о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране

© Fotolia / kastoПанорама Любляны, Словения
Панорама Любляны, Словения - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Fotolia / kasto
Панорама Любляны, Словения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране, следует из заявления внешнеполитического ведомства Словении.
"Министерство иностранных дел (Словении - ред.) проинформировало посла России (Тимура Эйвазова - ред.) о решении сократить число дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении МИД Словении.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 06:43
В Киеве сняли флаг с посольства Словении из-за его сходства с российским
Отмечается, что в стране останется такое же число сотрудников дипмиссии РФ, как и в дипмиссии Словении в Москве.
Также словенский МИД сообщил, что ранее во вторник вызвал посла России и выразил ему протест в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 19:10
Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:18
Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства
 
РоссияВ миреСловенияМИД СловенииУкраинаТимур Эйвазов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала