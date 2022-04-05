https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781936934.html

Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране

Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране - РИА Новости, 05.04.2022

Словения сократит число сотрудников российского посольства в стране

МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране, следует из заявления внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:05

2022-04-05T17:05

2022-04-05T17:30

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране, следует из заявления внешнеполитического ведомства Словении."Министерство иностранных дел (Словении - ред.) проинформировало посла России (Тимура Эйвазова - ред.) о решении сократить число дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении МИД Словении.Отмечается, что в стране останется такое же число сотрудников дипмиссии РФ, как и в дипмиссии Словении в Москве.Также словенский МИД сообщил, что ранее во вторник вызвал посла России и выразил ему протест в связи с событиями в украинском городе Буча, которые Минобороны РФ назвало провокацией.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220401/flag-1781197272.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779928592.html

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781924602.html

россия

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, словения, мид словении, украина, тимур эйвазов