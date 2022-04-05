https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781929452.html
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии - РИА Новости, 05.04.2022
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии
Российская сторона ответит на высылку дипломатов РФ из Латвии и Эстонии, а также на закрытие консульств. Такое мнение высказала журналистам официальный... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:39
2022-04-05T16:39
2022-04-05T16:56
санкции в отношении россии
латвия
эстония
россия
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку дипломатов РФ из Латвии и Эстонии, а также на закрытие консульств. Такое мнение высказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее МИД Латвии заявил, что высылает 13 дипломатов из России и закрывает два российских консульства.Эстония также заявила, что высылает 14 российских дипломатов, закрывает консульство в Нарве и канцелярию посольства в Тарту."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказала Захарова, комментируя действия стран.
https://ria.ru/20220403/mid-1781531335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, латвия, эстония, россия, в мире
16:39 05.04.2022 (обновлено: 16:56 05.04.2022)
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии и закрытие консульств