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Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии - РИА Новости, 05.04.2022
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Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии - РИА Новости, 05.04.2022
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии
Российская сторона ответит на высылку дипломатов РФ из Латвии и Эстонии, а также на закрытие консульств. Такое мнение высказала журналистам официальный... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:39
2022-04-05T16:56
санкции в отношении россии
латвия
эстония
россия
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку дипломатов РФ из Латвии и Эстонии, а также на закрытие консульств. Такое мнение высказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее МИД Латвии заявил, что высылает 13 дипломатов из России и закрывает два российских консульства.Эстония также заявила, что высылает 14 российских дипломатов, закрывает консульство в Нарве и канцелярию посольства в Тарту."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказала Захарова, комментируя действия стран.
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санкции в отношении россии, латвия, эстония, россия, в мире
16:39 05.04.2022 (обновлено: 16:56 05.04.2022)
 
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии

Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии и закрытие консульств

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку дипломатов РФ из Латвии и Эстонии, а также на закрытие консульств. Такое мнение высказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МИД Латвии заявил, что высылает 13 дипломатов из России и закрывает два российских консульства.
Эстония также заявила, что высылает 14 российских дипломатов, закрывает консульство в Нарве и канцелярию посольства в Тарту.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказала Захарова, комментируя действия стран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 12:21
Захарова разъяснила ситуацию с голландскими дипломатами в России
 
Санкции в отношении РоссииЛатвияЭстонияРоссияВ мире
 
 
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