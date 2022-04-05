https://ria.ru/20220405/diplomatiya-1781904687.html
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании - РИА Новости, 05.04.2022
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании
Россия ответит на высылку около 25 российских дипломатов из Испании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:15
2022-04-05T15:15
2022-04-05T15:20
в мире
россия
мадрид (город)
мид испании
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку около 25 российских дипломатов из Испании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На все подобные решения будет соответствующий ответ", - заявила она.Ранее МИД Испании заявил, что Мадрид высылает около 25 дипломатов России.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781891941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мадрид (город), мид испании, санкции в отношении россии
15:15 05.04.2022 (обновлено: 15:20 05.04.2022)
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании
Москва ответит на высылку 25 российских дипломатов из Испании