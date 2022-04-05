https://ria.ru/20220405/diplomatiya-1781904687.html

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании - РИА Новости, 05.04.2022

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании

Россия ответит на высылку около 25 российских дипломатов из Испании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:15

2022-04-05T15:15

2022-04-05T15:20

в мире

россия

мадрид (город)

мид испании‎

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку около 25 российских дипломатов из Испании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На все подобные решения будет соответствующий ответ", - заявила она.Ранее МИД Испании заявил, что Мадрид высылает около 25 дипломатов России.

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781891941.html

россия

мадрид (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мадрид (город), мид испании‎, санкции в отношении россии