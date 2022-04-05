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Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании - РИА Новости, 05.04.2022
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Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании - РИА Новости, 05.04.2022
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании
Россия ответит на высылку около 25 российских дипломатов из Испании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:15
2022-04-05T15:20
в мире
россия
мадрид (город)
мид испании‎
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку около 25 российских дипломатов из Испании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На все подобные решения будет соответствующий ответ", - заявила она.Ранее МИД Испании заявил, что Мадрид высылает около 25 дипломатов России.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781891941.html
россия
мадрид (город)
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в мире, россия, мадрид (город), мид испании‎, санкции в отношении россии
15:15 05.04.2022 (обновлено: 15:20 05.04.2022)
 
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании

Москва ответит на высылку 25 российских дипломатов из Испании

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку около 25 российских дипломатов из Испании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На все подобные решения будет соответствующий ответ", - заявила она.
Ранее МИД Испании заявил, что Мадрид высылает около 25 дипломатов России.
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 14:22
В Кремле сожалеют о высылке российских дипломатов из Европы
 
В миреРоссияМадрид (город)МИД Испании‎Санкции в отношении России
 
 
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