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Официальная крымская делегация прибыла в Армению - РИА Новости, 05.04.2022
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Официальная крымская делегация прибыла в Армению
Официальная крымская делегация прибыла в Армению - РИА Новости, 05.04.2022
Официальная крымская делегация прибыла в Армению
Официальная крымская делегация прибыла с деловым визитом в Армению, сообщила вице-премьер крымского правительства, министр финансов республики Ирина Кивико. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:32
2022-04-05T09:32
республика крым
армения
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Официальная крымская делегация прибыла с деловым визитом в Армению, сообщила вице-премьер крымского правительства, министр финансов республики Ирина Кивико.Помимо Кивико, в состав делегации вошли постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, представители министерства экономического развития и бизнес-сообщества республики."Делегация Республики Крым принимает участие в проведении Дней нашей республики в Армении, а также представит инвестиционный и экономический потенциал Крыма. Состоятся двухсторонние бизнес-встречи предпринимателей, в ходе которых будут обсуждаться вопросы поставок товаров и услуг", - сказала Кивико, слова которой приводит пресс-служба министерства экономического развития республики.По ее словам, в рамках визита планируется презентовать преимущества вложения инвестиций в экономику республики, а также туристических, рекреационных, промышленных и аграрных возможностей региона.Делегация встретится с послом РФ в Армении, Торговым представителем РФ в Армении, представителями министерств и ведомств Армении. Кроме того, состоится открытие фотовыставки "Крымская весна – вместе навсегда", посвященной восьмилетию воссоединения Крыма с Россией, и праздничный концерт.
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республика крым, армения, россия
09:32 05.04.2022
 
Официальная крымская делегация прибыла в Армению

Официальная крымская делегация прибыла с деловым визитом в Армению

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Ереван
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Официальная крымская делегация прибыла с деловым визитом в Армению, сообщила вице-премьер крымского правительства, министр финансов республики Ирина Кивико.
Помимо Кивико, в состав делегации вошли постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, представители министерства экономического развития и бизнес-сообщества республики.
"Делегация Республики Крым принимает участие в проведении Дней нашей республики в Армении, а также представит инвестиционный и экономический потенциал Крыма. Состоятся двухсторонние бизнес-встречи предпринимателей, в ходе которых будут обсуждаться вопросы поставок товаров и услуг", - сказала Кивико, слова которой приводит пресс-служба министерства экономического развития республики.
По ее словам, в рамках визита планируется презентовать преимущества вложения инвестиций в экономику республики, а также туристических, рекреационных, промышленных и аграрных возможностей региона.
Делегация встретится с послом РФ в Армении, Торговым представителем РФ в Армении, представителями министерств и ведомств Армении. Кроме того, состоится открытие фотовыставки "Крымская весна – вместе навсегда", посвященной восьмилетию воссоединения Крыма с Россией, и праздничный концерт.
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