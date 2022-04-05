Официальная крымская делегация прибыла в Армению
Официальная крымская делегация прибыла с деловым визитом в Армению
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Официальная крымская делегация прибыла с деловым визитом в Армению, сообщила вице-премьер крымского правительства, министр финансов республики Ирина Кивико.
Помимо Кивико, в состав делегации вошли постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, представители министерства экономического развития и бизнес-сообщества республики.
"Делегация Республики Крым принимает участие в проведении Дней нашей республики в Армении, а также представит инвестиционный и экономический потенциал Крыма. Состоятся двухсторонние бизнес-встречи предпринимателей, в ходе которых будут обсуждаться вопросы поставок товаров и услуг", - сказала Кивико, слова которой приводит пресс-служба министерства экономического развития республики.
По ее словам, в рамках визита планируется презентовать преимущества вложения инвестиций в экономику республики, а также туристических, рекреационных, промышленных и аграрных возможностей региона.
Делегация встретится с послом РФ в Армении, Торговым представителем РФ в Армении, представителями министерств и ведомств Армении. Кроме того, состоится открытие фотовыставки "Крымская весна – вместе навсегда", посвященной восьмилетию воссоединения Крыма с Россией, и праздничный концерт.
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