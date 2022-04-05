https://ria.ru/20220405/delegatsiya-1781822032.html

Официальная крымская делегация прибыла в Армению

Официальная крымская делегация прибыла в Армению - РИА Новости, 05.04.2022

Официальная крымская делегация прибыла в Армению

Официальная крымская делегация прибыла с деловым визитом в Армению, сообщила вице-премьер крымского правительства, министр финансов республики Ирина Кивико. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:32

2022-04-05T09:32

2022-04-05T09:32

республика крым

армения

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Официальная крымская делегация прибыла с деловым визитом в Армению, сообщила вице-премьер крымского правительства, министр финансов республики Ирина Кивико.Помимо Кивико, в состав делегации вошли постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, представители министерства экономического развития и бизнес-сообщества республики."Делегация Республики Крым принимает участие в проведении Дней нашей республики в Армении, а также представит инвестиционный и экономический потенциал Крыма. Состоятся двухсторонние бизнес-встречи предпринимателей, в ходе которых будут обсуждаться вопросы поставок товаров и услуг", - сказала Кивико, слова которой приводит пресс-служба министерства экономического развития республики.По ее словам, в рамках визита планируется презентовать преимущества вложения инвестиций в экономику республики, а также туристических, рекреационных, промышленных и аграрных возможностей региона.Делегация встретится с послом РФ в Армении, Торговым представителем РФ в Армении, представителями министерств и ведомств Армении. Кроме того, состоится открытие фотовыставки "Крымская весна – вместе навсегда", посвященной восьмилетию воссоединения Крыма с Россией, и праздничный концерт.

https://ria.ru/20220404/promsvyazbank-1781689877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, армения, россия