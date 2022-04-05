Danone подтвердила, что продолжает деятельность в России
Парижский офис Danone подтвердил, что компания продолжает деятельность в России
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре
Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Парижский офис Danone подтвердил РИА Новости, что компания продолжает деятельность в РФ, но отметил, что обсуждаются все варианты, группа продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с французским правительством.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Danonе рассматривает возможность ухода из РФ. Источник отмечал, что на данном этапе никакого решения не принято. В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания. Позднее в российской пресс-службе компании заявили РИА Новости, что останавливать деятельность и уходить с рынка РФ Danone не планирует.
"Мы подтверждаем позицию группы в отношении сохранения своей деятельности в России", - отметили в пресс-службе компании.
В подтверждение этого в пресс-службе привели заявление представителя компании: "Позиция Danone в отношении деятельности в России не изменилась. Все варианты обсуждаются, и группа продолжает следить за ситуацией в тесном сотрудничестве с французским правительством".