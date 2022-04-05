https://ria.ru/20220405/danone-1781924791.html

Danone подтвердила, что продолжает деятельность в России

Danone подтвердила, что продолжает деятельность в России - РИА Новости, 05.04.2022

Danone подтвердила, что продолжает деятельность в России

Парижский офис Danone подтвердил РИА Новости, что компания продолжает деятельность в РФ, но отметил, что обсуждаются все варианты, группа продолжает следить за... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:20

2022-04-05T16:20

2022-04-05T16:20

экономика

россия

danone

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Парижский офис Danone подтвердил РИА Новости, что компания продолжает деятельность в РФ, но отметил, что обсуждаются все варианты, группа продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с французским правительством.Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Danonе рассматривает возможность ухода из РФ. Источник отмечал, что на данном этапе никакого решения не принято. В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания. Позднее в российской пресс-службе компании заявили РИА Новости, что останавливать деятельность и уходить с рынка РФ Danone не планирует."Мы подтверждаем позицию группы в отношении сохранения своей деятельности в России", - отметили в пресс-службе компании.В подтверждение этого в пресс-службе привели заявление представителя компании: "Позиция Danone в отношении деятельности в России не изменилась. Все варианты обсуждаются, и группа продолжает следить за ситуацией в тесном сотрудничестве с французским правительством".

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, danone