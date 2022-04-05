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Посол: Дания не доказала противоправную деятельность высылаемых дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Посол: Дания не доказала противоправную деятельность высылаемых дипломатов
Посол: Дания не доказала противоправную деятельность высылаемых дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Посол: Дания не доказала противоправную деятельность высылаемых дипломатов
Власти Дании не предоставили никаких доказательств, что объявленные ими persona non grata российские дипломаты якобы занимались в стране противоправной... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:11
2022-04-05T17:22
в мире
владимир барбин
россия
дания
копенгаген
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Дании не предоставили никаких доказательств, что объявленные ими persona non grata российские дипломаты якобы занимались в стране противоправной деятельностью, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин."Посольство получило список из 15 дипломатов, были названы конкретные фамилии. И было настоятельно рекомендовано покинуть пределы Дании в течение двух недель. Это почти половина сотрудников, которые имеют дипломатические паспорта. Этот шаг никак не обоснован, датская сторона не представила никаких доказательств их противоправной деятельности", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Безусловно, этот шаг направлен на дальнейшее разрушение наших двусторонних отношений, и он не останется без ответа с нашей стороны", - добавил Барбин.Высланные из Дании российские дипломаты должны покинуть страну в течение двух недель, заявил Владимир Барбин.Во вторник МИД королевства сообщил, что 15 сотрудников российского посольства в Копенгагене, которых власти Дании подозревают в сборе разведданных, должны покинуть страну в течение 14 дней.Посол отметил, что работа дипмиссии будет осложнена в результате высылки половины сотрудников, но тем не менее свои функции она продолжит выполнять."Безусловно, этот шаг (решение о высылке дипломатов) не останется без ответа", - сказал Барбин.Посол России в Дании Владимир Барбин не исключил заморозку счетов посольства."Безусловно, это общая практика для всех стран Евросоюза ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли в Дании риск заморозки счетов дипмиссии. Посол не уточнил, когда и как именно это может произойти.
https://ria.ru/20220405/daniya-1781889662.html
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html
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в мире, владимир барбин, россия, дания, копенгаген, евросоюз, санкции в отношении россии
17:11 05.04.2022 (обновлено: 17:22 05.04.2022)
 
Посол: Дания не доказала противоправную деятельность высылаемых дипломатов

Дания не предоставила доказательств противоправной деятельности высылаемых дипломатов

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкКопенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Дании не предоставили никаких доказательств, что объявленные ими persona non grata российские дипломаты якобы занимались в стране противоправной деятельностью, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Посольство получило список из 15 дипломатов, были названы конкретные фамилии. И было настоятельно рекомендовано покинуть пределы Дании в течение двух недель. Это почти половина сотрудников, которые имеют дипломатические паспорта. Этот шаг никак не обоснован, датская сторона не представила никаких доказательств их противоправной деятельности", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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"Безусловно, этот шаг направлен на дальнейшее разрушение наших двусторонних отношений, и он не останется без ответа с нашей стороны", - добавил Барбин.
Высланные из Дании российские дипломаты должны покинуть страну в течение двух недель, заявил Владимир Барбин.
Во вторник МИД королевства сообщил, что 15 сотрудников российского посольства в Копенгагене, которых власти Дании подозревают в сборе разведданных, должны покинуть страну в течение 14 дней.

"Им настоятельно рекомендовано покинуть пределы Дании в течение двух недель. Это почти половина сотрудников, которые имеют дипломатические паспорта", - сказал он.

Посол отметил, что работа дипмиссии будет осложнена в результате высылки половины сотрудников, но тем не менее свои функции она продолжит выполнять.
"Безусловно, этот шаг (решение о высылке дипломатов) не останется без ответа", - сказал Барбин.
Посол России в Дании Владимир Барбин не исключил заморозку счетов посольства.
"Безусловно, это общая практика для всех стран Евросоюза ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли в Дании риск заморозки счетов дипмиссии. Посол не уточнил, когда и как именно это может произойти.
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В миреВладимир БарбинРоссияДанияКопенгагенЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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